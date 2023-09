NASA's OSIRIS-REx Lub Hom Phiaj Teeb Kom Xa Cov Qauv Asteroid los ntawm Bennu

By

Lub hom phiaj OSIRIS-REx, uas tau pib kaum ob xyoos dhau los, tab tom yuav ua tiav qhov tseem ceeb tshaj plaws vim nws qhov kev sojntsuam xa tawm ntau dua 2 ooj (60 grams) ntawm cov khoom siv los ntawm lub hnub qub Bennu. Cov qauv no yog qhov txaus siab rau cov kws tshawb fawb vim tias Bennu ntseeg tias yog cov seem ntawm lub hnub ci thaum ntxov, muaj peev xwm muab kev nkag siab txog kev tsim peb lub ntiaj teb. Txawm hais tias tsis muaj pov thawj ntawm cov khoom siv roj ntsha ntawm Bennu nws tus kheej, cov qauv no tuaj yeem nthuav tawm cov tsev thaiv uas ua rau muaj sia nyob hauv ntiaj teb.

Bennu yog lub hnub qub me me, tsaus nti nrog qhov chaw qhuav thiab kub, ua rau nws qhov chaw tsis zoo rau kev txhawb nqa lub neej. Jason Dworkin, tus kws tshawb fawb txog qhov project rau OSIRIS-REx lub hom phiaj, hais ntxiv tias qhov kev zoo siab rau kev kawm cov qauv no tsis cuam tshuam txog biology tab sis lub sijhawm kom tau txais kev paub zoo txog keeb kwm ntawm lub hnub ci.

Cov qauv yuav raug xa rov qab mus rau Lub Ntiaj Teb hauv Qeb 5 "Tsis Muaj Kev Tiv Thaiv Lub Ntiaj Teb Rov Qab," txhais tau tias tsis muaj kev txwv rau cov qauv, suav nrog cov kev cuam tshuam txog biology.

Xyoo 2019, cov kws tshawb fawb tau tshawb nrhiav cov khoom meteorite los ntawm Bennu hauv ntau qhov chaw thoob ntiaj teb tab sis nrhiav tsis tau cov pov thawj tseeb. Txawm li cas los xij, Dworkin lees paub tias txawm tias muaj cov khoom siv roj ntsha ntawm Bennu, nws yuav muaj nyob hauv ntiaj teb, yog li tsis muaj qhov ua rau lub tswb.

Cov qauv, sau los ntawm OSIRIS-REx spacecraft nyob rau hauv 2020, tau tiv thaiv kom tsis txhob overheat thaum lub sij hawm rov nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua. Thaum tsaws hauv Utah, tus qauv yuav raug tshem tawm cov nitrogen kom tiv thaiv cov khoom sab nraud kom tsis txhob kis nws. Tom qab ntawd nws yuav raug thauj mus rau chav huv huv hauv Houston txhawm rau txheeb xyuas ntxiv.

Ib pab pawg kws tshawb fawb yuav pib kawm cov qauv hauv Houston, nrog cov kev tshawb pom thawj zaug xav tias yuav raug tso tawm hauv lub lim tiam tom ntej. Cov qauv yuav raug muab faib thiab xa mus rau kwv yees li 200 tus kws tshawb fawb thoob ntiaj teb txhawm rau txheeb xyuas ntxiv. Lub hom phiaj yog khaws cia feem ntau ntawm cov qauv rau kev tshawb fawb yav tom ntej uas yuav siv cov tswv yim tshiab thiab cov cuab yeej siv tsis muaj tam sim no.

Qhov kev sib tw tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb yog kom tsis txhob muaj kev sib kis los ntawm lub ntiaj teb thaum kawm txog cov qauv ntawm lub hnub qub. Lawv lub hom phiaj yog kawm dab tsi Bennu tuaj yeem qhia peb txog lub hnub ci keeb kwm yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lub ntiaj teb teeb meem.

Qhov chaw:

- Space.com