Cov kws tshawb fawb nthuav tawm cov dab tshiab los ntawm qhov tob: Jormungandr Walhallaensis

Nyob rau hauv ib qho kev tshawb pom tshiab, paleontologists tau tshawb pom qhov seem ntawm ib tug zoo kawg li tsiaj uas roamed lub ntiaj teb no dej hiav txwv 80 lab xyoo dhau los. Cov tsiaj reptiles colossal marine, nyiam hu ua Jormungandr walhallaensis, tau xav tias yog ib tus tsiaj txhu uas txaus ntshai, piv rau qhov loj me rau cov dab dej hiav txwv legendary los ntawm Norse mythology.

Txoj haujlwm ntawm kev khawb cov pob txha tau pib nyob ze lub nroog me me ntawm Walhalla hauv North Dakota, Tebchaws Asmeskas. Teeb duab kev tshoov siab los ntawm lub nroog lub npe, muab los ntawm Valhalla, lub tsev hais dab neeg uas cov tub rog siab tawv sib sau ua ke tom qab kev tuag, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab los ua kev hwm rau Norse cov lus dab neeg thaum naming tus tsiaj tshiab.

Jormungandr walhallaensis belongs rau ib pab pawg neeg qub ntawm cov tsiaj reptiles hu ua mosasaurs. Cov marine monsters kav lub hiav txwv thaum lub sij hawm Cretaceous lig, ncav cuag ntev txog 50 feet. Txawm hais tias nws qhov loj npaum li cas tseem tsis tau paub, cov kws tshawb fawb kwv yees tias hom Jormungandr no tuaj yeem ntsuas tau yooj yim nyob qhov twg ntawm 40 txog 50 feet ntev, ua rau nws yog ib qho loj tshaj plaws mosasaurs puas tau pom.

Txawm hais tias nws qhov loj me me, Jormungandr walhallaensis yuav yog tus ua luam dej zoo nkauj thiab ua tau zoo. Nrog nws lub cev streamlined thiab haib flippers, nws yog xav kom tau txiav txim lub hiav txwv zaub mov saw raws li ib tug apex predator. Nws cov khoom noj yuav muaj cov tsiaj me me, xws li ntses mus rau squid, muab ib qho kev pom rau hauv cov dej hiav txwv thaum ub.

Qhov kev tshawb pom ntawm Jormungandr walhallaensis tso lub teeb tshiab ntawm peb txoj kev nkag siab ntawm ntau haiv neeg thiab kev hloov pauv ntawm mosasaurs. Cov pob txha pob txha ntawm cov tsiaj no tau pom thoob plaws ntiaj teb, muab cov kws tshawb fawb pom muaj txiaj ntsig zoo rau cov dej hiav txwv thaum ub uas lawv tau kav ib zaug.

FAQ:

Q: Jormungandr walhallaensis yog dab tsi?

A: Jormungandr walhallaensis yog lub npe muab rau ib hom tshiab nrhiav pom ntawm mosasaur, loj heev, nqaij noj cov tsiaj reptiles uas nyob ze li ntawm 80 lab xyoo dhau los.

Q: Jormungandr walhallaensis npe li cas?

A: Cov tsiaj muaj npe tom qab Jormungandr, hiav txwv nab los ntawm Norse mythology, thiab Walhalla, lub nroog ze ntawm pob txha pob txha nrhiav pom hauv North Dakota.

Q: Dab tsi yog qhov loj ntawm Jormungandr walhallaensis?

A: Txawm hais tias qhov loj npaum li cas tsis paub, kev kwv yees qhia tias Jormungandr walhallaensis tuaj yeem ntsuas qhov ntev ntawm 40 txog 50 feet, ua rau nws yog ib qho loj tshaj plaws mosasaurs puas tau pom.

Q: Jormungandr walhallaensis noj dab tsi?

A: Jormungandr walhallaensis yog ib tug apex predator, yuav pub rau me me marine creatures xws li ntses thiab squid.

Q: Dab tsi yog qhov kev tshawb pom ntawm Jormungandr walhallaensis qhia peb txog mosasaurs?

A: Qhov kev tshawb pom muab kev nkag siab zoo rau ntau haiv neeg thiab kev hloov pauv ntawm mosasaurs thiab txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov dej hiav txwv thaum ub uas lawv vam meej.