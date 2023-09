Lub luag haujlwm ntawm Cov Kab Mob Tshiab hauv Craniosynostosis: Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb

Cov kws tshawb fawb ntawm Weill Cornell Tshuaj tau txheeb xyuas qhov tsis paub yav dhau los ntawm cov pob txha tsim cov qia cell uas ua rau craniosynostosis, kev sib xyaw ua ntej ntawm pob txha taub hau hauv cov menyuam mos. Craniosynostosis tshwm sim li ntawm ib ntawm txhua 2,500 tus menyuam mos thiab tuaj yeem cuam tshuam lub hlwb kev loj hlob yog tias tsis kho phais. Txoj kev tshawb no nthuav dav, luam tawm hauv Xwm, ua rau pom qhov txawv txav ntawm ib hom qia cell hu ua DDR2+ qia hlwb.

Pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov nas uas muaj kev hloov pauv uas cuam tshuam nrog tib neeg craniosynostosis thiab pom tias qhov kev hloov pauv no ua rau muaj qhov txawv txav ntawm DDR2+ qia hlwb, ua rau pob txha taub hau ntxov ntxov. Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kho mob craniosynostosis los ntawm kev tsom thiab inhibiting qhov txawv txav qia cell.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov sib txuas ntawm cov pob txha tsim cov qia hlwb thiab craniosynostosis, cov kws tshawb fawb tau tsim cov nas uas CTSK + qia hlwb, yav tas los txuas rau craniosynostosis, tsis muaj ib qho ntawm cov noob muaj lub luag haujlwm rau nws txoj haujlwm. Raws li lawv qhov kev cia siab, cov kev hloov pauv no tsis tau qhib lub calvarial qia hlwb kom fuse cov pob txha taub hau; Hloov chaw, lawv tau coj mus rau qhov depletion ntawm cov qia hlwb ntawm cov sutures. Qhov hnyav ntawm fusion cuam tshuam nrog kev txo qis ntawm cov CTSK + qia hlwb.

Co-senior sau Dr. Matt Greenblatt hais txog lub peev xwm ntawm qhov kev tshawb pom no los ntawm kev hais tias, "Tam sim no peb tuaj yeem pib xav txog kev kho mob craniosynostosis tsis yog nrog kev phais nkaus xwb tab sis kuj los ntawm kev thaiv qhov txawv txav ntawm cov qia cell." Txoj kev tshawb no nce qhov muaj peev xwm ntawm kev tsim kho tshiab uas hais txog lub hauv paus ua rau craniosynostosis, muab kev cia siab rau cov menyuam mos thiab tsev neeg cuam tshuam los ntawm tus mob no.

Hauv kev tshawb fawb ntsig txog kev luam tawm hauv Xwm hauv 2018, tib pab pawg tshawb fawb tau txheeb xyuas ntau hom pob txha tsim cov qia hlwb hu ua CTSK + qia hlwb. Qhov kev tshawb pom ua ntej no tau ua rau kev tshawb nrhiav ntxiv rau lub luag haujlwm ntawm cov qia hlwb hauv kev ua rau craniosynostosis. Txoj kev tshawb no tsis ntev los no tsim los ntawm kev tshawb pom los ntawm lawv cov kev tshawb fawb yav dhau los, ua rau peb nkag siab tob txog cov txheej txheem nyuaj hauv qab no.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev nkag siab ntawm craniosynostosis no ua rau txoj hauv kev rau kev txhim kho cov kev kho mob uas muaj peev xwm hloov pauv kev kho mob ntawm tus mob no thiab txhim kho cov txiaj ntsig rau cov me nyuam mos.

