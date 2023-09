Lub luag haujlwm ntawm Cov Kab Mob Tsis Txaus Siab hauv Craniosynostosis

By

Craniosynostosis yog ib qho mob uas cuam tshuam txog kev sib xyaw ua ntej ntawm lub pob txha taub hau nyob rau hauv cov me nyuam mos. Qhov no tuaj yeem ua rau lub hlwb tsis zoo yog tias tsis kho. Cov kws tshawb fawb ntawm Weill Cornell Medicine tau ua qhov kev tshawb fawb ua ntej kom nkag siab zoo dua qhov ua rau mob craniosynostosis.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, tsom mus rau ib qho ntawm feem ntau gene mutations txuam nrog craniosynostosis. Cov kws tshawb nrhiav pom tias qhov kev hloov pauv no ua rau muaj qhov txawv txav ntawm qhov tsis paub yav dhau los ntawm cov pob txha tsim cov qia hu ua DDR2+ qia hlwb. Cov hlwb no ua rau lub cev ua ntej fusion ntawm pob txha taub hau.

Yav dhau los, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom lwm hom pob txha tsim cov qia hlwb hu ua CTSK + qia hlwb nyob rau sab saum toj ntawm pob txha taub hau. Lawv xav tias cov hlwb no ua lub luag haujlwm hauv craniosynostosis. Txawm li cas los xij, hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb pom tau tias cov noob hloov pauv cuam tshuam nrog craniosynostosis ua rau lub cev tsis muaj zog ntawm CTSK + qia hlwb, ntau dua li lawv ua kom muaj zog. Qhov no coj lawv los tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm DDR2+ qia hlwb.

Cov kev sim ntxiv thiab kev tshuaj xyuas tau qhia tias DDR2+ qia hlwb yog lub luag haujlwm rau kev tsav tsheb tsis zoo suture fusion. Cov qia hlwb no proliferate txawv txav thaum CTSK + qia hlwb, uas ib txwm txwv lawv cov khoom, tuag vim yog cov noob hloov.

Cov kws tshawb fawb kuj tau tshuaj xyuas tib neeg cov ntaub so ntswg los ntawm kev phais craniosynostosis thiab pom zoo li DDR2+ thiab CTSK + qia hlwb. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm lawv qhov kev tshawb pom hauv nas.

Raws li lawv qhov kev tshawb pom, cov kws tshawb fawb qhia tias kev txo qis ntawm DDR2 + qia hlwb tuaj yeem yog qhov kev kho mob rau craniosynostosis. CTSK + qia hlwb ua tiav qhov kev tawm tsam no los ntawm kev zais cov protein ntau hu ua IGF-1. Cov kws tshawb fawb kwv yees tias kev ua raws li cov txheej txheem no tuaj yeem pab tiv thaiv pob txha taub hau txawv txav.

Txoj kev tshawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kho mob craniosynostosis, uas yuav txo tau qhov kev xav tau ntau yam kev phais. Kev tshawb fawb yav tom ntej yuav tsom mus rau kev txheeb xyuas lwm yam ntawm cov pob txha tsim cov qia hlwb hauv pob txha taub hau thiab ntxiv kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm tus mob no.

Qhov chaw:

- https://weill.cornell.edu/

- Kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature, 2020