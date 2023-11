Unveiling the Connection: To taub lub hlwb-Wide Signals nrog Facemap

By

Cov kws tshawb fawb tau ntev tau xav paub ntau ntxiv los ntawm kev txav mus tas li ntawm nas, los ntawm lawv cov whiskers flicking mus rau lawv lub qhov ntswg twitching. Ib yam li ntawd, cov neurons hauv lub hlwb tseem ua haujlwm txawm tias tsis muaj cov stimuli sab nraud lossis ib txoj haujlwm tshwj xeeb. Cov kev ua spontaneous no ua rau muaj kev ua haujlwm ntawm cov neurons thoob plaws ntau thaj tsam ntawm lub hlwb, muab kev nkag siab rau peb cov kev ua ub no ntawm cov tsiaj no. Txawm li cas los xij, kev siv qhov tseeb ntawm cov teeb liab dav dav hauv lub hlwb tseem yog qhov tsis paub.

Ua tsaug, lub cuab yeej tawg hu ua Facemap tab tom tso lub teeb tshiab ntawm lub hlwb txhais li cas thiab siv cov cim qhia los ntawm tus cwj pwm tsis zoo. Facemap siv sib sib zog nqus neural tes hauj lwm los tsim kom muaj kev sib txuas ntawm tus nas lub qhov muag, whisker, qhov ntswg, thiab qhov ncauj txav thiab kev ua haujlwm neural hauv lub hlwb. Los ntawm kev sib txuas cov ntsiab lus tseem ceeb thiab qhov sib sib zog nqus neural network encoder, lub moj khaum no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog kev ua haujlwm neural.

Ib qho kev tshaj tawm tsis ntev los no hauv Nature Neuroscience qhia Facemap raws li lub hauv paus rau kev ua qauv neural ua haujlwm raws li kev taug qab orofacial. Atika Syeda, tus tub ntxhais kawm tiav ua haujlwm raws li kev taw qhia ntawm Carsen Stringer, PhD, ib pawg thawj coj ntawm HHMI Janelia Research Campus, tau piav qhia tias lub hom phiaj yog txhawm rau nthuav tawm thiab nkag siab txog tus cwj pwm uas sawv cev hauv thaj chaw sib txawv ntawm lub hlwb. Yuav ua li cas cov kev txav no tuaj yeem taug qab tau zoo thiab cuam tshuam nrog neural signals?

Yav dhau los, pab pawg uas coj los ntawm Stringer tau tshawb pom tias qhov kev ua haujlwm tsis zoo nyob hauv ntau lub hlwb ntawm nas yog, qhov tseeb, tau tsav los ntawm tus cwj pwm tsis zoo. Txawm li cas los xij, kev txiav txim siab yuav ua li cas lub hlwb siv cov ntaub ntawv no tseem yog qhov nyuaj. Ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev teb cov lus nug no suav nrog kev nkag siab txog cov kev txav uas ua rau qhov kev ua no thiab nkag siab txog cov neeg sawv cev tseeb hauv cheeb tsam ntawm lub hlwb.

Txhawm rau hais txog qhov sib txawv ntawm qhov kev paub no, pab pawg tshawb fawb tau soj ntsuam 2,400 video thav duab ntawm nas lub ntsej muag thiab cais cov ntsiab lus sib txawv uas cuam tshuam rau ntau lub ntsej muag txav cuam tshuam nrog kev coj tus cwj pwm. Tshwj xeeb, lawv tau tsom mus rau 13 lub ntsiab lus tseem ceeb uas sawv cev rau tus kheej tus cwj pwm xws li nplawm, ntxuav, thiab licking.

Los ntawm txoj kev loj hlob ntawm neural network-raws li qauv, pab neeg ntse paub txog cov ntsiab lus tseem ceeb hauv nas ntsej muag yeeb yaj kiab. Tsis tas li ntawd, lawv tau tsim muaj kev sib raug zoo ntawm lub ntsej muag txav thiab kev ua haujlwm neural siv lwm qhov sib sib zog nqus neural network-raws li qauv. Qhov tshwm sim? Facemap, uas ua rau cov kws tshawb fawb los ua pov thawj tias tus nas tus cwj pwm zoo li cas ncaj qha cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm lub paj hlwb hauv cov cheeb tsam ntawm lub hlwb.

Facemap muaj kev txhim kho tseem ceeb ntawm cov txheej txheem dhau los, muab kev txhim kho qhov tseeb thiab nrawm nrawm ntawm orofacial txav thiab coj cwj pwm hauv cov nas. Qhov tseem ceeb, nws tau raug tsim los taug qab nas lub ntsej muag thiab tau dhau los ua kev qhia dav dav, tso cai rau nws taug qab ntau yam ntawm cov nas txav. Piv nrog rau cov txheej txheem dhau los, cov cuab yeej muaj zog no tuaj yeem kwv yees ob zaug ntau npaum li kev ua haujlwm neural hauv cov nas.

Qhov zoo tshaj plaws? Facemap yog siv tau rau txhua tus kws tshawb fawb, vim nws tau yooj yim muaj thiab siv tau yooj yim. Txij li thaum nws tso tawm xyoo tas los, ntau tus kws tshawb fawb thoob ntiaj teb tau rub tawm cov cuab yeej thiab tau sau cov txiaj ntsig. Facemap ua kom yooj yim cov txheej txheem tshawb fawb, ua rau cov kws tshawb fawb tau txais cov txiaj ntsig hauv tib hnub.

Hauv kev xaus, Facemap yog hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm kev sib raug zoo ntawm kev coj tus cwj pwm thiab lub hlwb ua haujlwm. Los ntawm kev siv lub zog ntawm kev sib sib zog nqus neural networks thiab orofacial taug qab, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag mus tob rau hauv cov haujlwm nyuaj ntawm lub hlwb. Cov cuab yeej tshiab no qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav cov neeg sawv cev ntawm tus cwj pwm neural thiab ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb pom ntxiv hauv neuroscience.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Facemap yog dab tsi?

Facemap yog ib qho cuab yeej siv sib sib zog nqus neural tes hauj lwm los cuam tshuam tus nas lub qhov muag, whisker, qhov ntswg, thiab qhov ncauj txav mus rau neural kev ua haujlwm hauv lub hlwb. Nws muab kev nkag siab txog yuav ua li cas tus cwj pwm ntawm tus kheej tsav cov teeb liab neural hauv ntau thaj tsam ntawm lub hlwb.

Q: Facemap ua haujlwm li cas?

Facemap muaj cov keypoint tracker thiab qhov sib sib zog nqus neural network encoder. Nws txheeb xyuas cov duab yeeb yaj kiab ntawm nas lub ntsej muag txhawm rau txheeb xyuas lub ntsej muag tseem ceeb uas sawv cev rau tus cwj pwm sib txawv. Cov ntsiab lus tseem ceeb no tom qab ntawd cuam tshuam nrog kev ua haujlwm ntawm neural, tso cai rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab txog kev sib txuas ntawm kev txav mus los thiab lub hlwb thoob plaws lub cev.

Q: Cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm Facemap yog dab tsi?

Facemap muaj kev txhim kho qhov tseeb thiab ceev hauv kev taug qab orofacial txav thiab coj cwj pwm hauv cov nas piv rau cov txheej txheem dhau los. Nws kwv yees ob zaug ntau npaum li kev ua haujlwm neural thiab tshwj xeeb yog tsim los taug qab nas ntsej muag, ua rau nws yog ib qho tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb hauv thaj tsam ntawm neuroscience.

Q: Facemap siv tau li cas?

Facemap muaj pub dawb thiab siv tau yooj yim. Cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb tuaj yeem rub tawm cov cuab yeej thiab tau txais cov txiaj ntsig tib hnub. Nws txoj kev nkag mus tau yooj yim thiab siv tau yooj yim rau cov txheej txheem tshawb fawb thiab pab txhawb kev tshawb nrhiav ntxiv rau hauv lub hlwb kev ua ub no cuam tshuam nrog tus cwj pwm tsis zoo.