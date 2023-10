Txoj kev tshawb fawb tshiab nthuav tawm qhov ntau zaus thiab lub zog ntawm Arctic Cyclones

By

Hauv kev tshawb nrhiav pom, cov kws tshawb fawb los ntawm North Carolina State University, University of Alaska Fairbanks, North Carolina A&T State University, thiab Sandia National Laboratories tau tshawb pom cov pov thawj uas qhia tau hais tias cyclones hauv Arctic tau dhau los ua ntau dua thiab hnyav dua. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Communications Earth & Environment, tau siv ib qho kev sau los ntawm cov ntaub ntawv uas muaj ntau xyoo los soj ntsuam thiab nkag siab txog tus cwj pwm ntawm cyclones hauv cheeb tsam.

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb uas ua rau kev tshawb fawb yog qhov tsis tau muaj lub zog cua daj cua dub uas tau ntaus lub Arctic xyoo tas los, nrog cua nrawm mus txog 67mph. Qhov xwm txheej txawv tshaj plaw no ua rau cov kws tshawb fawb tshawb xyuas seb cov cua daj cua dub no puas tau nce ntxiv. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv huab cua rov qab mus rau xyoo 1950, cov kws tshawb fawb tau pom qhov nce ntxiv ntawm qhov loj, lub zog, thiab zaus ntawm Arctic cyclones nyob rau hauv xya caum xyoo dhau los. Cov cua daj cua dub uas muaj zog no tau ntev dua, cuam tshuam rau thaj tsam ib puag ncig hauv ntau txoj hauv kev.

Txoj kev tshawb no kuj tau txheeb xyuas qhov muaj kev sib raug zoo ntawm qhov kub thiab txias thiab kev tsim ntawm cyclones hauv Arctic. Raws li qhov kub thiab txias tseem nce ntxiv hauv cheeb tsam, cov kws tshawb fawb pom tias qhov kub thiab txias gradients ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txiav txim siab qhov loj thiab lub zog ntawm cov cua daj cua dub. Tsis tas li ntawd, kev hloov pauv hauv cov dej dav hlau tau pom tias muaj feem cuam tshuam nrog qhov tshwm sim ntawm Arctic cyclones, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub caij ntuj no. Kev ntxiv dag zog ntawm huab cua polar nyob rau hauv lub troposphere thaum lub caij ntuj sov lub hlis yog lwm qhov ua rau muaj kev loj hlob ntawm cyclones.

Cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb no tseem ceeb heev. Raws li cov cua daj cua dub loj dua thiab siv zog ntau dua tawm tsam Arctic, qhov cuam tshuam rau cov dej khov hauv hiav txwv tau tshaj tawm. Nrog rau cov dej khov dej hiav txwv ntau dua, cov txheej txheem ntawm kev hloov pauv huab cua hauv cheeb tsam tau nrawm dua, ua rau muaj kev cuam tshuam ntxiv rau lub ntiaj teb kev nyab xeeb system.

Txoj kev tshawb no nthuav tawm lub teeb tshiab ntawm qhov teeb meem nyuaj thiab hloov zuj zus, qhia txog qhov xav tau ceev nrooj rau kev tshawb fawb ntxiv thiab kev nqis tes ua los txo cov kev cuam tshuam ntawm cov nquag nquag thiab khaus Arctic cyclones. Los ntawm kev nkag siab txog cov xwm txheej uas ua rau lawv tsim thiab coj tus cwj pwm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem kwv yees tau zoo dua thiab npaj rau cov teeb meem tshwm sim los ntawm cov cua daj cua dub no yav tom ntej.

FAQ

Dab tsi yog cyclone?

Lub cua daj cua dub yog ib qho huab cua loj loj uas muaj qhov chaw siab qis thiab muaj cua daj cua dub uas nyob ib puag ncig nws. Cyclones tuaj yeem ua rau huab cua hnyav, nrog rau cov dej nag hnyav, cua daj cua dub, thiab cua daj cua dub.

Vim li cas cyclones tseem ceeb hauv thaj av Arctic?

Cyclones nyob rau hauv cheeb tsam Arctic muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau cov huab cua hauv zos thiab cov qauv huab cua thoob ntiaj teb. Cov cua daj cua dub no tuaj yeem ua rau muaj kev tawg ntawm hiav txwv dej khov thiab ua rau muaj kev hloov pauv huab cua hauv Arctic.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kub thiab txias ntawm kev tsim cua daj cua dub hauv Arctic?

Qhov kub nce hauv Arctic yog txuam nrog kev tsim ntawm cyclones. Raws li thaj av sov so, kev hloov pauv ntawm qhov kub thiab txias thiab kev hloov pauv rau lub dav hlau ntws ua lub luag haujlwm ntawm qhov loj, lub zog, thiab zaus ntawm cov cua daj cua dub.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no qhia tau li cas rau kev tshawb fawb thiab kev ua haujlwm yav tom ntej?

Cov kev nkag siab tau txais los ntawm txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab kev npaj kev ntsuas los daws qhov tshwm sim thiab kev siv zog ntawm Arctic cyclones. Kev nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus uas ua rau cov cua daj cua dub no yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov tswv yim los txo lawv qhov cuam tshuam rau ib puag ncig thiab kev nyab xeeb.