Cov Fossils ploj mus hauv Precambrian: Cov pov thawj ntxiv tiv thaiv Darwinian Evolution

Qhov tshwm sim sai sai ntawm ntau hom tsiaj phyla thaum lub sij hawm Cambrian Explosion tau ntev ua rau muaj kev sib tw rau Darwinian evolution. Raws li qhov kev xav no, cov kev tshawb fawb lom neeg tsis zoo yuav tsum tau tshwm sim maj mam dhau sijhawm, nrog ntau cov ntaub ntawv nruab nrab. Txawm li cas los xij, tsis muaj cov pob txha hloov pauv tau pom nyob rau hauv Precambrian strata uas ua ntej Cambrian Explosion. Lub sijhawm Ediacaran, uas suav nrog qhov kawg ntawm Precambrian, muaj cov macro-fossils nyuaj, tab sis lawv txoj kev sib raug zoo rau tom qab Cambrian tsiaj phyla tseem muaj teeb meem.

Charles Darwin nws tus kheej tau lees paub qhov no yog qhov tsis txaus ntseeg rau nws txoj kev xav, sau tseg tias tsis muaj cov ntaub ntawv los ntawm lub sijhawm tseem ceeb heev ua ntej Cambrian stratum. Qhov kev piav qhia feem ntau rau qhov tsis tuaj yeem yog qhov tsis tiav ntawm cov ntaub ntawv pob txha, qhia tias cov tsiaj txhu yuav tsum muaj nyob tab sis tsis yooj yim khaws cia vim lawv lub cev me me thiab mos. Txawm li cas los xij, qhov kev xav tsis zoo no tau raug lees paub los ntawm kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm Ediacaran fossil thaj chaw uas tuaj yeem tso cai rau kev khaws cia ntawm cov tsiaj me, mos-bodied precursors. Hloov chaw, cov cheeb tsam no tsuas yog ua rau cov pob txha algae thiab ob peb cov kab mob uas muaj teeb meem.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Trends in Ecology and Evolution ntxiv cov pov thawj ntxiv tiv thaiv qhov kev xav cuav. Paleontologists coj los ntawm Derek Briggs piv cov txheej txheem fossilization thiab geology ntawm Precambrian thiab Cambrian strata thiab pom qhov tsis muaj tag nrho cov tsiaj hauv Precambrian txheej tsim nyog rau kev khaws cia. Lawv hais txog qhov kev txwv siab tshaj plaws ntawm cov tsiaj qub thaum 789 lab xyoo dhau los. Burgess Shale-hom tej yam kev mob, uas tau raug pom zoo raws li ib puag ncig zoo rau cov tsiaj preservation, tsis tau txuam nrog fossil biotas yos mus rau 789 lab xyoo dhau los los yog laus dua.

Cov kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb fawb qhia tau hais tias qhov sib txawv ntawm Cryogenian nyob rau hauv tshwj xeeb khaws cia biotas yuav piav qhia txog qhov tshwm sim sai sai ntawm cov tsiaj tom qab. Txawm li cas los xij, qhov kev txhais lus no zoo li tsis pom muaj pov thawj tsis sib haum xeeb, suav nrog qhov tsis muaj qhov tsis sib haum xeeb ntawm metazoan lossis tsiaj txhu bilaterian thaum lub sijhawm no. Ntxiv mus, lwm cov kev tshawb fawb tau tso qhov kev txwv siab tshaj plaws rau cov tsiaj thawj zaug thaum tseem hluas, ze rau qhov pib ntawm Cambrian.

Cov kev tshawb pom no tawm tsam qhov kev xav tsis zoo ntawm Darwinian evolution thiab tawm tsam kev sib tham uas tau hais los ntawm kev tshawb fawb molecular moos. Nws yog ib qho tseem ceeb rau evolutionary biologists los lees paub thiab hais txog qhov sib txawv tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv empirical thiab cov kev kwv yees tseem ceeb ntawm lawv txoj kev xav.