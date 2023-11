Ib Hom Tshiab Ntawm Hiav Txwv Lizard Unveiled: Tshawb nrhiav Enigmatic Jǫrmungandr walhallaensis

By

Ib qho kev tshawb pom zoo nkauj tau nthuav tawm tsis ntev los no hauv thaj chaw ntawm paleontology, ua rau pom lub teeb ntawm cov neeg nyob hauv hiav txwv thaum ub. Los ntawm kev soj ntsuam zoo ntawm cov pob txha thaum ub, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ib hom tshiab ntawm hiav txwv lizard uas ib zaug taug kev hauv dej hiav txwv nrog rau dinosaurs. Cov tsiaj hauv dej no, hu ua Jǫrmungandr walhallaensis, ntseeg tau tias muaj kwv yees li 80 lab xyoo dhau los, thaum lub sijhawm Cretaceous lig.

Lub npe ntawm Jǫrmungandr walhallaensis rub kev tshoov siab los ntawm thaj av ntawm Norse mythology, qhov twg Jormungandr yog tus nab hiav txwv legendary. Txawm li cas los xij, lub hiav txwv lizard no yog ntau tshaj li ib tug mythical creatures. Nws qhov loj me, kwv yees txog li 24 ko taw ntev, dhau ntawm nws cov neeg sib tw tam sim no, tus ntses loj dawb.

Tshaj tawm cov yam ntxwv uas sib xyaw ntawm lizards thiab nab, Jǫrmungandr walhallaensis ntxiv qhov tshiab rau kev nkag siab ntawm mosasaurs, ib pawg ntawm cov tsiaj reptiles uas ploj lawm. Cov tsiaj reptiles thaum ub muaj nyob ua ib hom kev hloov pauv ntawm ob hom tsiaj reptilian, muab qhov txuas uas ploj lawm hauv qhov kev hloov pauv hloov pauv.

Cov fossilized seem ntawm Jǫrmungandr walhallaensis tau nrhiav pom zoo hauv xyoo 2015 hauv nroog Walhalla, North Dakota. Txawm li cas los xij, nws tsuas yog los ntawm kev ntsuam xyuas tsis ntev los no tias nws qhov kev faib tawm raws li hom tshiab tau lees paub. Cov kev tshawb pom tau luam tawm nyob rau hauv cov ntawv xov xwm zoo tshaj plaws ntawm American Tsev khaws puav pheej ntawm Natural History.

Piav raws li ib tug tsiaj zoo li ib tug scaled aquatic dragon, Jǫrmungandr walhallaensis muaj flippers, ib tug shark zoo li tus Tsov tus tw, thiab intriguingly, dab tsi cov kws tshawb fawb nyiam hu ua "pob muag npau taws." Amelia Zietlow, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, piv txwv li tus tsiaj no enigmatic rau ib tug colossal Komodo zaj, xav tsis thoob ntawm nws qhov kev hloov pauv tshwj xeeb rau kev ua neej nyob hauv hiav txwv.

Undoubtedly, qhov kev tshwm sim ntawm Jǫrmungandr walhallaensis muab kev nkag siab zoo rau lub sijhawm me ntsis nkag siab txog thaj chaw hauv Tebchaws Meskas. Clint Boyd, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nthuav peb txoj kev paub ntawm thaj chaw thiab lub sijhawm ntawm lub cev, ua rau peb nthuav tawm qhov tsis meej nyob ib puag ncig cov tsiaj qub zoo nkauj no.

FAQ:

Q: Lub npe ntawm hom tshiab ntawm hiav txwv lizard yog dab tsi?

A: Hom tshiab ntawm hiav txwv lizard hu ua Jǫrmungandr walhallaensis.

Q: Thaum twg Jǫrmungandr walhallaensis nyob?

A: Jǫrmungandr walhallaensis muaj txog li 80 lab xyoo dhau los thaum lub sijhawm Cretaceous lig.

Q: Qhov twg yog pob txha pob txha ntawm Jǫrmungandr walhallaensis nrhiav tau?

A: Cov pob txha ntawm Jǫrmungandr walhallaensis tau pom nyob hauv nroog Walhalla, North Dakota.

Q: Jǫrmungandr walhallaensis kwv yees ntev npaum li cas?

A: Jǫrmungandr walhallaensis tau ntseeg tias ncav cuag qhov ntev ntawm ib ncig ntawm 24 ko taw, tshaj qhov loj ntawm tus ntses dawb loj.

Q: Dab tsi tshwj xeeb nta Jǫrmungandr walhallaensis muaj?

A: Jǫrmungandr walhallaensis muaj flippers, ib tug shark zoo li tus Tsov tus tw, thiab txawv "pob muag npau taws."