Kev Taug Kev mus rau Asteroid 16 Psyche: Tshawb Nrhiav Hnub Yug

Daim duab astronomical tsis ntev los no tau ntes cov neeg tshawb fawb thiab cov neeg nyiam qhov chaw zoo ib yam. Daim duab qhia txog cov pob zeb me me uas muaj nyob rau hauv lub thawv hlau, tab sis qhov ua rau nws txawv tshaj plaw yog tias cov pob zeb no yog los ntawm lub hnub qub. Raws li cov seem ntawm cov khoom tseem ceeb los ntawm kev yug los ntawm Hnub Ci System, cov qauv no tuav cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb. Tam sim no, lub dav hlau tshiab tab tom pib ua lub luag haujlwm los tshawb nrhiav lwm lub hnub qub, hu ua 16 Psyche, uas feem ntau muaj cov hlau thiab cov hlau muaj feem xyuam.

Kev tsim ntawm lub Hnub Ci System yog ib qho kev ua yeeb yam thiab txoj haujlwm nyuaj. Plua plav hais nyob rau hauv cov huab uas yug lub hnub thiab ntiaj chaw pib coalesce, tsim lumps. Cov pob no qee zaum loj hlob los ntawm kev ua raws li lwm cov pob, tab sis kev sib tsoo ntawm kev kub ceev kuj ua rau lawv tawg mus rau hauv pob zeb thiab hmoov av. Qee lub sij hawm kev sib tsoo koom nrog lub cev loj, xws li thaum lub ntiaj teb raug tsim thiab raug ntaus los ntawm Mars-loj khoom. Cov khib nyiab los ntawm qhov kev sib tsoo no thaum kawg ua rau tsim lub ntiaj teb thiab lub hli.

Thaum cov khoom sib tsoo nrog lub cev saum ntuj ceeb tsheej loj hlob tuaj, lub zog loj heev tau tso tawm ntau cov cua sov. Qhov no ua rau lub pob zeb molten sphere, uas maj mam txias dua li billions xyoo. Txawm txog niaj hnub no, lub ntiaj teb lub hauv paus tseem kub thiab ib nrab molten. Qee qhov ntawm cov cua sov no yog los ntawm lub ntiaj teb tsim, thaum lwm tus los ntawm kev lwj ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Cov plua plav uas zoo li lub ntiaj teb muaj ntau yam pob zeb ntxhia, dej khov, hlau, npib tsib xee, thiab lwm yam hlau, nrog rau cov khoom hnyav, nrog rau cov xov tooj cua.

Lub xub ntiag ntawm hlau thiab nws cov txheeb ze nyob rau hauv lub cosmic plua plav huab yog ib tug tshwm sim ntawm lub zog tsim nyob rau hauv lub hnub qub. Cov ntsiab lus no yog qhov kawg ntawm fusion cov tshuaj tiv thaiv hauv cov hnub qub, uas yuav tsum muaj lub zog loj heev los tsim ib yam dab tsi dhau ntawm lawv. Yog li ntawd, thaum lub hnub qub vau thiab tawg, lawv tso cov hlau thiab lwm yam hnyav rau hauv lub ntiaj teb. Cov txheej txheem no ua rau tsim cov khoom hnyav xws li kub, nyiaj, txhuas, thiab ntau yam xov tooj cua isotopes.

Raws li lub ntiaj teb tshiab cov ntaub ntawv, qhov sib tov ntawm cov ntaub ntawv molten tsis yooj yim ua ke. Cov zaub mov sib zog, xws li silicon thiab aluminium, nce mus rau lub ntiaj teb saum npoo, thaum hnyav hlau, magnesium, thiab cov hlau muaj feem cuam tshuam rau nruab nrab. Thaum muaj kev puas tsuaj sib tsoo nrog lwm lub ntiaj teb, nws muaj peev xwm ua rau cov tub ntxhais hlau muaj sia nyob thiab dhau los ua lub hnub qub. Xws li lub asteroid feem ntau muaj cov npib tsib xee thiab hlau, nrog rau cov khoom me me ntawm lwm cov khoom hnyav.

Muaj ob qho laj thawj tseem ceeb vim li cas kawm txog nickel / hlau asteroid zoo li 16 Psyche yog qhov txaus siab. Ua ntej, nws muab cov qauv nkag tau yooj yim ntawm cov tub ntxhais uas tsis tuaj yeem ncav cuag lub ntiaj teb, muab kev nkag siab zoo rau kev tsim peb lub ntiaj teb thiab lwm lub ntiaj teb pob zeb. Qhov thib ob, raws li tib neeg venture los tsim cov hauv paus rau lub hli thiab lwm lub cev xilethi-aus, muaj cov peev txheej tseem ceeb uas tau npaj tau los ua qhov tseem ceeb. Thaum dej muaj dav dav hauv qhov chaw, cov khoom siv xws li hlau yog hnyav thiab cumbersome thauj los ntawm lub ntiaj teb. Yog li ntawd, nrhiav cov peev txheej ntawm qhov chaw yuav ua kom yooj yim rau yav tom ntej qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo thiab txo cov nqi.

Los ntawm delving rau hauv cov muaj pes tsawg leeg thiab cov yam ntxwv ntawm asteroids zoo li 16 Psyche, cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm cov lus zais ntawm Hnub Ci Hnub yug thiab ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav qhov chaw yav tom ntej thiab kev sib koom ua ke.

Qhov chaw:

- Ken Tapping, astronomer ntawm Dominion Radio Astrophysical Observatory hauv Penticton.