Lub neej yav tom ntej ntawm kev hloov huab cua thiab zaub mov kev nyab xeeb: kev sib koom ua ke thaj chaw-kev ua haujlwm

Thaum muaj teeb meem thoob ntiaj teb ntawm kev hloov pauv huab cua thiab kev nyab xeeb khoom noj, United Arab Emirates (UAE), Tebchaws Meskas (Asmeskas), Is Nrias teb, thiab Israel tab tom pib ua haujlwm tshiab ntawm qhov chaw ua haujlwm uas muaj peev xwm los tsim lub ntiaj teb cov lus teb rau. cov kev sib tw no. Qhov kev sib koom tes no, hu ua I2U2, lub hom phiaj los muab ntau cov ntaub ntawv tshawb fawb uas yuav pab cov teb chaws hauv kev txo cov teebmeem ntawm lub ntiaj teb sov sov thiab daws cov zaub mov tsis ruaj ntseg.

Qhov project, hauv paus ntsiab lus ntawm kev qhib nkag mus rau cov ntaub ntawv tshawb fawb, nrhiav kev txhawb nqa kev koom tes thoob ntiaj teb thiab kev nqis peev. Los ntawm kev siv cov ntaub ntawv soj ntsuam hauv qhov chaw thiab kev muaj peev xwm los ntawm plaub lub teb chaws koom tes, qhov project aims los tsim ib qho cuab yeej tshwj xeeb rau cov neeg tsim cai, cov koom haum, thiab cov neeg ua lag luam los daws cov teeb meem ntawm ib puag ncig thiab kev nyab xeeb.

Txawm hais tias cov ntsiab lus tshwj xeeb tseem tab tom txhim kho, qhov project lub hom phiaj yog qhia thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm kev tshaj tawm sib koom ua ke. Qhov kev sib koom tes no nthuav tawm lub sijhawm tseem ceeb los tawm tsam kev kub ntxhov ntawm huab cua sib sau ua ke. Los ntawm I2U2, cov koom tes hauv lub tebchaws tau pib tshawb nrhiav txoj hauv kev tshiab rau kev ua lag luam thiab kev tsim kho tshiab. Cov kev siv zog no tau ua rau muaj kev pom zoo uas txhawb nqa kev koom tes hauv chaw thiab tau qhib qhov rooj rau kev sib sib zog nqus kev lag luam thiab kev lag luam ntawm cov teb chaws koom nrog.

Tsis tas li ntawd, UAE tab tom ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce qib kev tshawb nrhiav chaw. Tom qab xa nws thawj tus kws tshawb fawb, Hazza Al Mansouri, mus rau Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb hauv 2019 thiab ua tiav qhov kev vam meej rau Mars hauv 2020, UAE tseem nqis peev ntau hauv nws qhov chaw. Emirati astronaut Sultan Al Neyadi tsis ntev los no tau rov qab los ntawm kev ua haujlwm rau lub hlis rau ISS, dhau los ua thawj tus neeg los ntawm lub ntiaj teb Arab los ua kev taug kev hauv qhov chaw. UAE npaj yuav ntxiv dag zog rau nws qhov chaw muaj peev xwm los ntawm kev nqis peev ntau dua Dh3 billion ($ 816 lab) hauv qhov chaw ntiag tug nyob rau kaum xyoo tom ntej.

Ntxiv nrog rau qhov project raws li qhov chaw, UAE thiab Asmeskas tau koom tes nrog Lub Hom Phiaj Kev Tsim Kho Kev Ua Liaj Ua Teb (Aim for Climate), uas tsom mus rau huab cua-ntse kev ua liaj ua teb thiab khoom noj khoom haus tshiab. Qhov kev sib koom ua ke no yog lub hom phiaj los daws qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm kev tshaib kev nqhis thoob ntiaj teb los ntawm kev npaj peev hauv kev ua liaj ua teb kom ruaj khov.

Zuag qhia tag nrho, txoj haujlwm I2U2 qhia txog lub peev xwm ntawm kev sib koom tes thoob ntiaj teb los daws cov teeb meem ceev ntawm kev hloov pauv huab cua thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Los ntawm kev siv lub peev xwm ntawm qhov chaw thev naus laus zis, qhov kev pib no muaj lub zog los hloov pauv txoj hauv kev teb rau cov teeb meem ib puag ncig.