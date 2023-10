Kev nkag siab tshiab rau hauv Kev Tsim Cov Hnub Nyoog Galaxies

By

Cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog kev tsim cov galaxies thaum ntxov los ntawm kev siv lub tshuab computer simulation. Kev simulation, uas zoo sib xws nrog cov kev soj ntsuam ua los ntawm James Webb Space Telescope (JWST), ua rau pom qhov nyuaj ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov thiab nyuaj rau peb txoj kev nkag siab yav dhau los.

Tsis zoo li cov kev soj ntsuam yav dhau los, uas qhia txog qhov tsis sib xws hauv peb txoj kev nkag siab ntawm kev tsim lub galaxy thaum ntxov, qhov kev sim tshiab no qhia qhov tseeb dua qhov sawv cev ntawm lub ntiaj teb cov me nyuam mos. Pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb, los ntawm Maynooth University hauv Ireland thiab Georgia Institute of Technology hauv Tebchaws Meskas, hais txog lawv qhov kev sim ua "Renaissance simulations." Cov qauv khoos phis tawj zoo nkauj no taug qab kev tsim cov galaxies nyob rau hauv lub ntiaj teb thaum ntxov, coj mus rau hauv tus account lub luag haujlwm ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab tsim cov hnub qub thawj zaug.

Ib qho tseem ceeb ntawm qhov simulation yog nws lub peev xwm los daws qhov teeb meem me me ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab taug qab lawv lub rooj sib txoos rau hauv cov teeb meem tsaus ntuj, uas tom qab ntawd host galaxies. Qhov kev simulation kuj ua tau zoo ua qauv tsim cov hnub qub tshaj plaws, hu ua Population III hnub qub, uas xav tias yuav ci dua thiab loj dua cov hnub qub niaj hnub no.

Thawj tus sau Joe M. McCaffrey, Ph.D. menyuam kawm ntawv ntawm Maynooth lub Department of Theoretical Physics, hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov simulations no, hais tias, "Peb tau pom tias cov kev simulation no tseem ceeb heev rau kev nkag siab txog peb lub hauv paus hauv ntiaj teb." McCaffrey thiab nws pab neeg vam tias yuav tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm cov qhov dub loj hauv lub ntiaj teb thaum ntxov uas siv tib lub simulations.

Dr. John Regan, Associate Professor ntawm Maynooth's Department of Theoretical Physics, hais txog qhov cuam tshuam ntawm JWST rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov, hais tias, "JWST tau hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov. Siv nws lub hwj chim tsis txaus ntseeg, tam sim no peb tuaj yeem pom lub ntiaj teb raws li nws tsuas yog ob peb puas lab xyoo tom qab Big Bang - lub sijhawm uas lub ntiaj teb muaj tsawg dua 1% ntawm nws hnub nyoog tam sim no. "

Cov kev tshawb pom los ntawm qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab tseem ceeb rau kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm cov galaxies thaum ntxov thiab yuav coj cov qauv theoretical yav tom ntej. Los ntawm kev sib txuas cov ntaub ntawv soj ntsuam los ntawm JWST nrog cov kev sim hauv computer siab heev, tam sim no cov kws tshawb fawb muaj peev xwm nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov hauv txoj hauv kev uas ib zaug ua tsis tau.

