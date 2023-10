Txoj kev tshawb fawb tshiab qhia txog kev sib txuas ntawm kev ntxhov siab thiab hlau cov qauv hluav taws xob

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm University of Birmingham tau pom qhov cuam tshuam loj ntawm cov qauv hluav taws xob ntawm cov hlau ntawm lawv cov khoom siv tshuab. Tshaj tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science, kev tshawb fawb muab cov pov thawj kev sim uas tsim kom muaj kev sib txuas ncaj qha ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab cov yam ntxwv ntawm cov hlau. Txawm hais tias yav dhau los theoretical kev nkag siab lees paub qhov kev sib raug zoo no, nws tau ntseeg tias nws yuav tsis pom zoo hauv cov kev sim ua haujlwm.

Pab neeg no, coj los ntawm Dr. Clifford Hicks, Reader hauv Condensed Matter Physics, tau tshawb pom tias qhov kev npaj ntawm atoms nyob rau hauv cov hlau lattice thiab nws cov khoom siv tshuab tsis muaj kev ywj pheej ntawm ib leeg li yav tas los xav. Txoj kev tshawb no tsom mus rau superconducting hlau strontium ruthenate (Sr2RuO4), thiab cov kws tshawb fawb tau ntsuas lub lattice distortion thaum muab cov khoom siv rau kev ntxhov siab. Kuj ceeb tias, lawv pom tias compressing Sr2RuO4 los ntawm kwv yees li 0.5% ua rau 10% txo qis hauv Young's modulus, ib qho kev ntsuas ntawm cov neeg kho tshuab nruj. Raws li kev siv compression ntxiv, cov khoom siv tau nce 20% ntawm Young's modulus. Cov kev hloov pauv no cuam tshuam txog kev ua haujlwm ntawm lub xeev hluav taws xob tshiab, qhia txog kev sib raug zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev coj tus cwj pwm ntawm cov hlau.

Dr. Hicks tau hais txog qhov tshiab ntawm txoj kev tshawb no, hais tias, "Kev lig kev cai, kev sib raug zoo ntawm kev ntxhov siab tau siv rau hauv kev tsim kho tshuab, tab sis cov khoom siv hluav taws xob tsis tau kawm siv txoj hauv kev no. Cov hlau uas muaj cov khoom siv hluav taws xob nthuav dav feem ntau yog nkig thiab nyuaj rau kev quab yuam loj. Tsis tas li ntawd, cov kab mob tseem ceeb yuav tsum tau ua kom muaj txiaj ntsig hloov cov khoom siv hluav taws xob. Hauv peb qhov kev sim, peb tau ntim cov qauv ntawm Sr2RuO4 txog li 1%, uas yog qhov zoo sib xws rau nyem lub pob zeb granite meter stick kom txog thaum nws ntev 99 cm.

Txhawm rau kov yeej cov teeb meem no, cov kws tshawb fawb tau tsim cov cuab yeej kev cai uas muaj peev xwm ntsuas cov qauv me me thiab muag muag thaum tuav cov ntsuas kub ntawm cryogenic rau kev ntsuas hluav taws xob zoo. Qhov kev sim siab tsib xyoos tam sim no qhib qhov rooj rau kev tshawb nrhiav zoo sib xws ntawm lwm cov hlau. Qhov tseeb, ib lub tuam txhab ua vaj tsev nyob hauv UK tau pib tsim cov qauv ntawm lub tshuab siv nyob rau hauv txoj kev tshawb no, muaj peev xwm hloov pauv txoj kev kawm ntawm cov alloys muaj zog rau yav tom ntej.

Qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws no ua piv txwv li cas cov kev tshawb fawb txog kev xav tau-tsav tau tuaj yeem ua rau kev nce qib thev naus laus zis nrog kev siv tswv yim. Los ntawm kev nthuav tawm cov kev sib raug zoo ntawm kev ntxhov siab, kev nyuaj siab, thiab cov qauv hluav taws xob ntawm cov hlau, cov kws tshawb fawb tuaj yeem hloov kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov khoom siv, thaum kawg cuam tshuam rau kev tsim cov ntaub ntawv tshiab thiab thev naus laus zis.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb no?

A: Qhov kev tshawb fawb no qhia tau hais tias, thawj zaug kev sim, kev sib txuas muaj zog ntawm cov qauv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov hlau. Nws nyuaj rau qhov kev xav tias cov hlau atomic lattice thiab cov neeg kho tshuab tus cwj pwm tseem tsis cuam tshuam los ntawm cov khoom siv hluav taws xob uas tsis muaj nyob lossis tsis muaj hluav taws xob.

Q: Cov hlau twg uas cov kws tshawb fawb tau tsom rau hauv txoj kev tshawb no?

A: Txoj kev tshawb no feem ntau tshawb xyuas cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob ntawm superconducting hlau strontium ruthenate (Sr2RuO4).

Q: Cov kws tshawb fawb tau ntsuas qhov cuam tshuam ntawm kev ntxhov siab ntawm cov hlau li cas?

A: Pab pawg tau ntsuas lub lattice distortion ntawm cov hlau thaum raug nws rau kev siv kev ntxhov siab, uas koom nrog compressing cov qauv ntawm Sr2RuO4. Qhov no tso cai rau lawv los soj ntsuam cov kev hloov pauv ntawm cov khoom siv lub zog, hu ua Young's modulus.

Q: Dab tsi yog qhov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb no?

A: Txoj kev tshawb no nthuav dav rau kev tshawb nrhiav ntxiv rau kev sib txuas ntawm kev ntxhov siab, kev nyuaj siab, thiab cov qauv hluav taws xob hauv cov hlau. Nws tseem muab sijhawm rau kev txhim kho cov thev naus laus zis tshiab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev tshawb fawb ntawm cov alloys muaj zog.