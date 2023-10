Kev tshawb fawb tshiab nthuav tawm Marine Bacteria Poob Flagella thiab lwm yam cwj pwm thaum rov qab mus rau dej hiav txwv

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm US Department of Energy Joint Genome Institute, koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm University of Nevada, Las Vegas, tau nthuav tawm cov kev tshawb pom xav tsis thoob txog cov kab mob los ntawm phylum Chloroflexota. Cov kab mob no, uas paub txog lawv lub peev xwm los rhuav tshem cov pa phem thiab rov ua dua cov pa roj carbon monoxide, tau pom tias muaj flagella nyob rau hauv qhov dej kub tab sis poob qhov tshwj xeeb no thaum lawv hloov zuj zus mus nyob hauv ib puag ncig marine ntau pua lab xyoo dhau los.

Cov kws tshawb fawb tau tsom tshwj xeeb rau hauv chav kawm hauv Chloroflexota hu ua Dehalococcoidia, uas muaj peev xwm txo qis cov tshuaj phem hauv cov tshuaj tua kab thiab cov tub yees. Los ntawm genome thiab metaagenomic sequencing, lawv nrhiav tau tias lub caij nplooj ntoos hlav kub-lub tsev Dehalococcoidia muaj flagella, ib yam dab tsi tsis tau paub yav dhau los hauv Chloroflexota. Hauv qhov sib piv, lawv cov neeg nyob hauv dej hiav txwv tsis muaj flagella, qhia tias cov qauv no tau ploj mus thaum lub sijhawm hloov pauv hloov mus rau ib puag ncig marine.

Txoj kev tshawb no kuj tau qhia lwm yam kev xav tsis thoob hauv lub caij nplooj ntoos hlav kub Dehalococcoidia. Qee yam ntawm cov yam ntxwv no tau ploj mus hauv cov kab mob uas tau hloov zuj zus mus nyob hauv dej hiav txwv, thaum cov seem ntawm lwm yam tseem nyob. Piv txwv li, ob lub caij nplooj ntoos hlav kub thiab dej hiav txwv-lub tsev Dehalococcoidia nthuav tawm qhov poob ntawm cov phab ntsa ntawm tes thiab cov qauv ntawm cov evolution rau cov noob muaj feem xyuam rau kev noj cov nroj tsuag sib txuas. Qhov no qhia tias cov kab mob no yuav vam khom kev koom tes nrog lwm cov kab mob hauv lawv lub zej zog los rhuav tshem cov khoom cog.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau pom tias lub caij nplooj ntoos hlav kub Dehalococcoidia muaj cov enzymes los tsim lossis txo cov tshuaj hormones cog, qhia tias lawv cov neeg nyob hauv thaj av yuav muaj peev xwm los tswj cov nroj tsuag kev loj hlob.

Nkag siab txog keeb kwm kev hloov pauv thiab cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm cov kab mob Chloroflexota tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau cov kab mob hauv engineering rau kev siv xws li biofuel ntau lawm. Los ntawm kev siv lawv cov peev xwm metabolic sib txawv, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txhim kho cov txheej txheem ua haujlwm tau zoo thiab muaj txiaj ntsig hauv ntau yam kev lag luam.

Cov kev tshawb fawb ntxiv ntawm cov kab mob no tuaj yeem ua rau pom kev siv cov txheej txheem microbial hauv biofuel ntau lawm thiab lwm yam kev siv tau zoo.

Tau qhov twg los: Marike Palmer li al, Thermophilic Dehalococcoidia nrog cov yam ntxwv txawv txawv ua rau pom qhov tsis txaus ntseeg yav dhau los, ISME Journal (2023).