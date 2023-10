Astronomers tau txais kev nkag siab tshiab rau hauv lub hnub magnetic teb

Ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb, suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm University of Sheffield hauv UK, tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog lub hnub ci magnetic teb. Siv cov ntaub ntawv sau los ntawm Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) hauv Hawaii, lub hnub ci tsom iav muaj zog tshaj plaws hauv ntiaj teb, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais cov ntsiab lus tsis tau pom dua txog qhov sib nqus ntawm lub hnub "tsim" nto. Cov ntaub ntawv no muaj feem cuam tshuam rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub zog hloov pauv ntawm cov txheej txheem sib txawv ntawm Lub Hnub thiab tuaj yeem pab piav qhia vim li cas cov txheej txheej sab nrauv, hu ua corona, yog ntau pua lub sij hawm kub dua saum npoo.

Ib qho ntawm cov kev tshawb pom tseem ceeb los ntawm kev soj ntsuam yog qhov kev tshawb pom ntawm tus nab zoo li tus qauv hauv thaj chaw sib nqus ntawm lub hnub ci qis, los yog hu ua chromosphere. Cov qauv no yog qhov tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab txog qhov muaj zog phenomena uas tshwm sim nyob rau hauv lub hnub, xws li cua sov ntawm lub hnub ci plasma rau tsheej lab ntawm Kelvins thiab tshwm sim ntawm haib explosions hu ua Coronal Mass Ejections (CMEs). Cov kws tshawb fawb ntseeg tias qhov sib txawv me me ntawm qhov sib txawv hauv cov kev taw qhia magnetic teb, ua raws li tus qauv zoo li nab, yog qhov qhia txog tus txheej txheem hu ua magnetic reconnection, qhov uas tawm tsam magnetic teb cuam tshuam thiab tso tawm lub zog.

Kev tshawb fawb ua ntej rau qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias ntawm corona thiab saum npoo tau tsom rau cov hnub ci, thaj chaw loj thiab sib nqus ntawm lub hnub saum npoo. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tam sim no tau nthuav tawm qhov nyuaj ntawm cov kev taw qhia ntawm magnetic teb nyob rau hauv lub npe hu ua "lub hnub ntsiag to," uas yog them rau hauv me me convective hlwb hu ua granules. Cov granules no muaj qhov tsis muaj zog tab sis muaj zog sib nqus ntau dua, uas tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv kev ntsuas lub zog ntawm chromosphere.

Lub DKIST, qhib rau xyoo 2022, tau muab cov kws tshawb fawb txog qhov tsis tau pom dua los ntawm lub hnub. Nws ua rau lawv pom lub hnub cov yam ntxwv nrog cov ntsiab lus xav tsis thoob, zoo li pom ib lub npib me me los ntawm qhov deb heev. Lub tsom iav raj yog kev sib koom tes ntawm ntau lub tsev kawm ntawv, suav nrog Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Planck Institute for Solar System Research, thiab Eötvös Loránd University.

Los ntawm kev tso lub teeb rau ntawm qhov nyuaj ntawm lub hnub lub magnetic teb, qhov kev tshawb fawb no coj peb ib kauj ruam los ze zog rau kev nkag siab zoo ntawm peb lub hnub qub uas muab lub neej.

-

Qhov chaw:

- University of Sheffield

- Poj huab tais University Belfast

- National Solar Observatory

Cov Ntsiab Lus:

- Sib nqus reconnection: Ib txheej txheem uas tawm tsam cov hlau nplaum sib cuam tshuam thiab tso tawm lub zog.

- Coronal Mass Ejections (CMEs): Muaj zog tawg uas tshwm sim nyob rau hauv lub hnub lub corona, tso ib tug loj npaum li cas ntawm cov ntshav thiab hluav taws xob hluav taws xob.

(Cov kab lus no yog raws li cov ntaub ntawv los ntawm ib tsab xov xwm qub luam tawm los ntawm Devdiscourse)