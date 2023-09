Txoj Kev Tshiab Txhawb Kev Muaj Hiav Txwv Ancient ntawm Mars

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau siv txoj hauv kev tshiab los tshuaj xyuas lub zog gravitational ntawm Mars, muab pov thawj ntxiv tias lub ntiaj teb ib zaug muaj dej hiav txwv sab qaum teb. Thawj coj los ntawm xibfwb Jaroslav Klokočník los ntawm Astronomical Institute ntawm Czech Academy of Sciences, kev tshawb fawb txhais tau hais tias thaj tsam ntawm sab qaum teb Martian paleo-ocean hauv ntau dua.

Tshaj tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Icarus, txoj kev tshawb no qhia txog kev siv lub ntiajteb txawj nqus mus kom ze los xyuas qhov muaj dej ntawm Mars. Txoj kev no yav dhau los tau ua tiav hauv kev txheeb xyuas cov dej hauv ntiaj teb, xws li ntug dej hiav txwv ntawm lub pas dej ntev dhau los nyob rau sab qaum teb Africa. Los ntawm kev tshuaj xyuas lub ntiajteb txawj nqus ntawm Mars, cov kws tshawb fawb tau nkag siab zoo dua ntawm lub ntiaj teb cov yam ntxwv geological thiab hydrological.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem tsim los ntawm Klokočník, uas suav nrog kev txheeb xyuas lub ntiajteb txawj nqus uas suav los ntawm kev ntsuas lub ntiajteb txawj nqus anomaly. Lub ntiajteb txawj nqus yog cov khoom siv lej uas qhia txog qhov tsis txaus ntseeg ntawm lub cev ntawm lub cev. Tsis tas li ntawd, lawv siv cov ntaub ntawv topographic ntes los ntawm NASA's Mars Global Surveyor.

Txoj hauv kev tshiab no ua rau muaj txiaj ntsig zoo dua li cov txheej txheem yav dhau los ntawm kev kos duab saum npoo tsuas yog raws li lub ntiajteb txawj nqus anomalies. Los ntawm kev sib koom ua ke cov ntaub ntawv topographic, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab ntau dua ntawm Martian geology thiab geophysics.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no mus dhau Mars, raws li txoj kev nqus ntawm txoj kev tau siv rau lwm lub cev saum ntuj ceeb tsheej thiab. Hauv ib txoj kev tshawb fawb cais tawm hauv Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb, txoj kev tau siv los sib piv lub ntiaj teb thaj chaw nrog cov Venus.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no ua rau peb paub txog Mars 'geological keeb kwm thiab muab cov lus qhia ntxiv txog lub peev xwm rau lub neej hauv ntiaj teb. Kev nkag siab txog qhov muaj nyob ntawm cov dej hiav txwv thaum ub ntawm Mars yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev nthuav tawm qhov ua tau ntawm yav dhau los lossis tam sim no lub neej.

Cov Ntsiab Lus:

Gravity anomalies: Cov cheeb tsam ntawm qhov sib txawv ntawm lub zog gravitational exerted los ntawm cov yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb lub cev.

Lub ntiajteb txawj nqus: cov khoom siv lej uas qhia txog qhov tsis txaus ntseeg ntawm lub ntiajteb txawj nqus.

Cov ntaub ntawv saum toj kawg nkaus: Cov ntaub ntawv hais txog cov duab thiab qhov siab ntawm thaj av ntawm lub ntiaj teb lossis lwm lub cev ntawm lub hnub qub.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Icarus, koom nrog American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

- Kev tshawb fawb luam tawm hauv Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb.

- Jaroslav Klokočník - xibfwb Emeritus ntawm Astronomical Institute ntawm Czech Academy of Sciences.

- Gunther Kletetschka - Associate Research Professor ntawm University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute thiab koom nrog Charles University hauv Czech koom pheej.