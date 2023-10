Daim Ntawv Qhia Cov Cuab Yeej Xauv Tsis Paub Tsis Paub ntawm Subsurface Dej Ice ntawm Mars

By

Cov txheej txheem ua kom zoo dua qub tau tso lub teeb tshiab ntawm qhov pom ntawm cov dej khov dej hauv qab ntawm Mars, muab kev nkag siab zoo rau yav tom ntej neeg hlau thiab tib neeg txoj haujlwm rau lub Ntiaj Teb Liab.

Cov kws tshawb fawb koom nrog NASA's Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) qhov project tau tsim peb daim ntawv qhia ntxaws uas qhia txog kev faib dej khov ntawm ntau qhov tob. Los ntawm kev siv cov ntaub ntawv los ntawm High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) lub koob yees duab onboard Mars Reconnaissance Orbiter, pab neeg no muaj peev xwm ua kom zoo dua lawv cov txuj ci kev kos duab thiab tau txais kev nkag siab meej txog qhov twg cov dej khov hauv qab yog tam sim no.

Cov duab qhia chaw, uas qhia txog cov dej khov ntawm qhov tob ntawm xoom mus rau ib 'meter', ib mus rau tsib metres, thiab tob tshaj li tsib meters, ua haujlwm tseem ceeb rau cov phiaj xwm phiaj xwm thiab cov kws tshawb fawb. Cov ntaub ntawv khaws tseg tuaj yeem siv los txheeb xyuas qhov chaw tsaws muaj peev xwm rau yav tom ntej missions los kawm txog cov dej khov nab kuab thiab pab txhawb kev rho tawm cov peev txheej rau kev txhawb nqa lub neej thiab tsim roj.

“Peb daim duab qhia chaw kuj tseem ceeb rau kev ua haujlwm tom ntej, ob qho tib si neeg hlau thiab tib neeg. Cov phiaj xwm phiaj xwm nrhiav kev kawm cov dej khov nab kuab tuaj yeem siv peb daim duab qhia chaw ua ib feem ntawm lawv qhov chaw tsaws, "hais Nathaniel Putzig, yog ib tus thawj coj tshawb fawb ntawm SWIM project.

Cov duab qhia chaw no tseem muaj qhov tseem ceeb ntxiv hauv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb exobiology. Ice on Mars tsis yog tsuas yog ua raws li qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev txhawb nqa tib neeg lub neej tab sis kuj tseem tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv kev khaws cia muaj peev xwm biosignatures ntawm lub neej thaum ub. Cov dej khov tuaj yeem tiv thaiv cov cim ntxim nyiam no los ntawm cov teeb meem ionizing hluav taws xob, ua rau lawv muaj kev cuam tshuam ntau dua rau kev tshawb pom los ntawm kev ua haujlwm yav tom ntej.

Qhov kev tshawb pom ntawm "polygon struts" yog lwm qhov kev tshawb nrhiav uas tshwm sim los ntawm kev siv zog ua haujlwm. Hauv cov cheeb tsam no, cov dej khov hauv av nthuav dav thiab sib cog lus raws caij nyoog, ua rau muaj cov kab nrib pleb sib txawv ntawm Martian nto. Kev soj ntsuam ntawm cov kab nrib pleb txuas ntxiv nyob ib puag ncig cov craters tshiab qhia tias muaj cov dej khov zais hauv qab ntawm qhov chaw.

FAQ

1. Cov duab qhia chaw ntawm cov dej khov dej hauv qab ntawm Mars tau tsim li cas?

Cov duab qhia chaw tau tsim los siv cov txheej txheem ua kom zoo nkauj thiab cov ntaub ntawv los ntawm HiRISE lub koob yees duab onboard Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm daim duab qhia no?

Cov duab qhia chaw pab cov phiaj xwm phiaj xwm txheeb xyuas qhov chaw tsaws muaj peev xwm rau kev ua tub txib yav tom ntej thiab pab txhawb kev kawm txog cov dej khov thiab cov peev txheej rho tawm ntawm Mars. Lawv kuj tuav tus nqi rau cov kev tshawb fawb exobiology vim cov dej khov tuaj yeem khaws cov cim ntawm lub neej qub.

3. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm "polygon struts"?

"Polygon struts" yog hais txog kev tsim cov kab nrib pleb ntawm qhov chaw Martian uas tshwm sim los ntawm kev nthuav dav raws caij nyoog thiab kev cog lus ntawm cov dej khov hauv av. Kev soj ntsuam ntawm cov kab nrib pleb nyob ib puag ncig cov craters tshiab qhia pom tias muaj cov dej khov zais hauv qab ntawm qhov chaw.

4. Yuav ua li cas lwm yam kev txiav txim siab yog tsim nyog rau tib neeg txoj hauj lwm mus rau Mars?

Ntxiv nrog rau cov peev txheej dej-dej, kev nyab xeeb ntawm qhov chaw tsaws, hnub ci thiab thermal specifications, thiab lwm yam yuav tsum tau coj mus rau hauv tus account thaum npaj tib neeg txoj haujlwm mus rau Mars.

Tau qhov twg los: phys.org