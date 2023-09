Astronomers Capture Stunning Diam duab ntawm "Bridge" ntawm Gas Txuas Sib tsoo Galaxies

Daim duab tshiab zoo nkauj los ntawm Hubble Space Telescope nthuav tawm lub "choj" roj uas txuas ob lub galaxies sib koom ua ke hauv Arp 107 system. Nyob ze li ntawm 465 lab lub teeb-xyoos los ntawm lub ntiaj teb, cov kev sib tsoo galaxies yog txuas los ntawm cov kwj ntawm cov hmoov av thiab roj.

Daim duab, ntes los ntawm Hubble's Advanced Camera for Surveys, showcases the bigger galaxy on the left side. Lub kauv galaxy no, lub npe hu ua Seyfert galaxy, muaj lub ntsej muag zoo nkauj ntawm caj npab uas zoo nkauj nkhaus ncig nws lub hauv paus. Seyfert galaxies yog qhov tshwj xeeb tshaj yog xav paub vim tias txawm tias qhov ci ntsa iab ntawm lawv cov tub ntxhais tseem ceeb, hluav taws xob los ntawm tag nrho galaxy tuaj yeem pom. Nyob rau hauv daim duab no, lub spiraling whorls ntawm lub galactic qauv yog kom meej meej pom.

Lub galactic nucleus ntawm Seyfert galaxy emits lub zog ci ntsa iab uas tshwm sim los ntawm cov teeb meem poob rau hauv lub qhov dub loj heev ntawm nws qhov chaw. Cov galactic nuclei nquag no tuaj yeem tawg lub teeb uas dhau qhov ci ntsa iab ntawm txhua lub hnub qub hauv lawv cov tswv galaxies.

Raws li rau lub me me galaxy, nws zoo nkaus li muaj ib tug luminous core tab sis kuj dim spiral caj npab. Qhov no yog vim nws maj mam absorbed rau hauv lub loj galaxy. Qhov kev sib txuas ntawm ob lub galaxies sib koom ua ke no tau raug tshem tawm hauv qab lawv hauv daim duab Hubble.

Arp 107 yog ib feem ntawm ib pawg ntawm peculiar galaxies hu ua Atlas of Peculiar Galaxies, muab tso ua ke los ntawm Halton Arp hauv xyoo 1966. Daim duab tshiab no yog ib feem ntawm kev mob siab rau mus kawm tsawg dua cov galaxies los ntawm Arp catalog thiab qhia lawv cov kev zoo nkauj zoo nkauj nrog. pej xeem.

Tau qhov twg los: ESA (European Space Agency)