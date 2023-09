NASA's Hubble Space Telescope Captures Stunning Bridge of Gas and Dust between Galaxies

NASA's Hubble Space Telescope tau ntes cov duab zoo nkauj ntawm tus choj ntawm cov pa roj thiab hmoov av txuas ob lub galaxies ntawm qhov sib koom ua ke. Tus choj cosmic no, nyob hauv qhov system Arp 107, tau ntxim nyiam cov kws tshawb fawb thiab cov neeg nyiam qhov chaw zoo ib yam.

Arp 107, uas yog kwv yees li 465 lab lub teeb-xyoo deb ntawm lub ntiaj teb, yog lub hom phiaj ntawm kev sib koom ua ke los ntawm NASA thiab European Space Agency (ESA). Lub hom phiaj yog txhawm rau nthuav tawm qhov paub tsis meej ntawm cov tswv cuab tsis paub tsawg dua ntawm cov kab ke no.

Cov duab tsis ntev los no tau pom muaj txiaj ntsig zoo rau Seyfert Galaxy, paub txog nws cov galactic nucleus nquag. Qhov chaw tshwj xeeb saum ntuj ceeb tsheej no yog tswj hwm los ntawm lub caj npab loj loj uas zoo nkauj nkhaus ncig nws cov tub ntxhais, adorned nrog ntau lub hnub qub nascent. Interestingly, cov hnub qub no tshuav lawv cov hnub yug thiab luminance rau cov nplua nuj reserves ntawm cov ntaub ntawv los ntawm lub me me galaxy uas lub Seyfert Galaxy yog hais txog mus ua ke.

Lub Seyfert Galaxy lub active galactic nucleus muab ib tug dazzling zaub, emitting ib tug radiant ci yam ntxwv ntawm cov ntaub ntawv raug noj los ntawm lub hauv paus dub qhov. Qhov hluav taws xob hnyav no muaj peev xwm los cuam tshuam qhov kev sib sau ua ke ntawm txhua lub hnub qub hauv lub galaxy.

Nyob rau hauv sib piv, lub me me galaxy nyob rau hauv Arp 107 zoo nkaus li fater, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv nws cov caj npab kauv, qhia tias nws nqus mus rau hauv lub loj Seyfert Galaxy. Seyfert galaxies, zoo li Arp 107, yog qhov tsim nyog vim tias cov hluav taws xob los ntawm lawv lub galaxy tag nrho tuaj yeem pom txawm tias qhov ci ntsa iab loj ntawm lawv cov tub ntxhais tseem ceeb.

Ob lub Seyfert Galaxy thiab lub galaxy me me hauv Arp 107 yog ib feem ntawm "Atlas of Peculiar Galaxies," ib qho kev tso ua ke tsim los ntawm Halton Arp hauv xyoo 1966. Qhov kev tshawb pom no tsis tsuas yog nthuav tawm lawv cov kev zoo nkauj zoo kawg nkaus tab sis kuj ua rau peb nkag siab txog lub cosmos thiab lub grandeur. ntawm celestial evolution.

Raws li ob lub galaxies txuas ntxiv mus ua ke, cov kws tshawb fawb thiab cov neeg nyiam astronomy tau mob siab tos txais cov kev tshwm sim thiab cov lus zais uas qhov kev sib koom ua ke no yuav nthuav tawm. Tsuas yog lub sijhawm thiab kev soj ntsuam ntxiv los ntawm Hubble Space Telescope yuav muab cov lus teb.

