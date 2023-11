Tshiab Fossils hauv Brazil Tshav Teeb ntawm Enigmatic Silesaurids

By

Kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm pob txha pob txha hauv Rio Grande do Sul, lub xeev yav qab teb ntawm Brazil, tau ntxiv txheej txheej tshiab ntawm kev nyuaj rau kev kawm ntawm silesaurids, ib pawg ntawm dinosauriforms uas nyob rau lub sijhawm Triassic. Cov pob txha pob txha no tau ua rau muaj kev xav tsis zoo ntawm cov kws tshawb fawb, vim tias lawv muab cov kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm evolutionary ntawm silesaurids thiab lawv txoj kev sib raug zoo rau dinosaurs.

Cov pob txha pob txha, pom nyob rau xyoo 2014 ntawm qhov chaw hu ua Waldsanga hauv Santa Maria Formation, muaj cov pob txha los ntawm ntau tus neeg. Txawm hais tias nws nyuaj los txiav txim siab seb cov pob txha puas yog tib hom, cov pov thawj qhia tias lawv ua. Qhov kev tshawb pom no yog qhov tseem ceeb vim nws ntxiv rau kev paub txog tsiaj txhu uas nyob hauv thaj chaw thaum lub sij hawm Triassic.

Kev sib dhos, sau npe UFSM 11579, yog qhov thib plaub silesaurid pom hauv Brazil thiab thib ob los ntawm Carnian hnub nyoog. Cov pob txha pob txha no nyob hauv Stratigraphy thiab Paleobiology Laboratory ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws University of Santa Maria. Cov kws tshawb fawb uas tshuaj xyuas cov pob txha tau muab piv rau lawv cov yam ntxwv rau cov ntoo phylogenetic ntawm silesaurids uas twb muaj lawm thiab xaus lus tias lawv yog ib feem ntawm cov kab mob silesaurid tiag tiag, txawm tias lawv tsis sawv cev rau hom tshiab.

Silesaurids feem ntau yog quadruped thiab nyob rau hauv qhov loj ntawm ib mus rau peb meters nyob rau hauv ntev. Lawv muaj ob txhais ceg ntev thiab ob txhais ceg pem hauv ntej. Fossils tau pom nyob rau South America, North America, Africa, thiab Europe, muab pov thawj ntawm lawv qhov kev faib tawm thoob plaws lub sijhawm Triassic.

Hauv kev tshawb nrhiav cais, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau kev kho hniav ntawm lub cev ntawm silesaurids kom tau txais kev nkag siab ntxiv rau lawv txoj kev sib raug zoo nrog dinosaurs. Lawv qhov kev tshuaj xyuas tau qhia tias kev kho hniav thiab kev cog qoob loo hauv cov tsiaj uas tau kawm, suav nrog UFSM 11579, zoo li cov dinosaurs thiab khej. Qhov kev tshawb pom no qhia tias silesaurids tuaj yeem sawv cev rau theem nruab nrab ntawm cov kab mob thaum ub ntawm cov hniav fused thiab cov xwm txheej uas tau muab los ntawm cov hniav uas tau muab tso rau ntawm lub puab tsaig los ntawm ligaments.

Cov kev tshawb pom ntawm kev cog hniav tsis meej qhov sib txawv ntawm silesaurids los ntawm lwm cov dinosauriforms, tab sis lawv muab pov thawj tias silesaurids muaj feem cuam tshuam nrog dinosaurs. Txhawm rau txhawb peb txoj kev nkag siab ntawm pab pawg no cov keeb kwm evolutionary, cov kws tshawb fawb hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov ncauj lus kom ntxaws phylogenetic kev tshawb fawb uas koom nrog kev tshuaj xyuas zoo ntawm cov pob txha hauv cov khoom sau.

Tau qhov twg los: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Dab tsi yog Silesaurids?

Silesaurids yog ib pawg ntawm dinosauriforms uas muaj nyob rau lub sijhawm Triassic. Lawv suav hais tias yog cov txheeb ze ze ntawm dinosaurs thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv thaum ntxov ntawm dinosaurs.

Qhov twg yog qhov tshiab silesaurid fossils nrhiav tau?

Cov pob txha tshiab silesaurid tau pom nyob rau hauv Rio Grande do Sul, lub xeev yav qab teb ntawm Brazil, ntawm qhov chaw hu ua Waldsanga hauv Santa Maria Formation. Lub vev xaib no paub txog nws cov fossil nplua nuj nrhiav.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cov pob txha pob txha tshiab?

Cov pob txha pob txha tshiab tshiab muab kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm evolutionary ntawm silesaurids. Txawm hais tias nws yog ib qho nyuaj los txiav txim siab txog cov tsiaj tiag uas sawv cev los ntawm cov pob txha, cov pov thawj qhia tias lawv yog cov kab mob silesaurid.

Cov kev tshawb pom tshiab no ua rau peb nkag siab txog Silesaurids li cas?

Kev tsom xam ntawm kev kho hniav ntawm lub cev hauv silesaurids tau qhia qhov zoo sib xws rau dinosaurs thiab khej. Qhov no qhia tias silesaurids tuaj yeem sawv cev rau theem nrab hauv kev hloov pauv ntawm kev cog hniav. Cov kev tshawb pom no txhawb lub tswv yim tias silesaurids muaj feem cuam tshuam nrog dinosaurs.

Cov kauj ruam tom ntej ntawm kev kawm Silesaurids yog dab tsi?

Cov kws tshawb fawb hais txog qhov xav tau rau cov kev tshawb fawb phylogenetic kom ntxaws uas koom nrog kev txheeb xyuas cov fossils. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom sau thiab tshuaj xyuas tag nrho cov pob txha hauv ib pab pawg, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas cov yam ntxwv uas qhia txog kev sib raug zoo hauv pab pawg lossis nrog lwm pab pawg. Qhov kev tshawb fawb zoo zoo no yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom peb txoj kev nkag siab ntawm silesaurid evolution.

Kuv tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev tshawb fawb nyob qhov twg?

Cov ntaub ntawv ntxiv txog kev tshawb fawb tuaj yeem pom nyob rau hauv tsab xov xwm "Anatomy thiab phylogenetic affinities ntawm ib tug tshiab silesaurid assemblage los ntawm Carnian txaj ntawm sab qab teb Brazil" luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal of Vertebrate Paleontology.