Puas yog kev kwv yees dej khov ntawm lub hli siab dhau lawm?

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no coj los ntawm Dr. Raluca Rufu los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Southwest qhia tias lub hli nyob mus ib txhis shadowed regions (PSRs), qee qhov chaw txias tshaj plaws hauv lub hnub ci, tej zaum yuav tsis zoo li qub li yav tas los ntseeg. Cov PSRs no, nyob ntawm lub hli ncej, yog thaj chaw uas lub hnub ci tsis tau mus txog hauv cov plag tsev ntawm cov craters sib sib zog nqus, ntxiab cov tshuaj tsis haum, suav nrog dej khov.

Pab pawg neeg suav hais tias feem ntau ntawm lub hli PSRs tsis muaj ntau tshaj li ntawm 3.4 billion xyoo thiab tej zaum yuav muaj cov tub ntxhais hluas cov dej khov. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab txog cov peev txheej dej ntawm lub hli, uas suav tias yog qhov tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav lub hnub qub thiab kev ua haujlwm nyob rau yav tom ntej.

Lub xub ntiag ntawm dej khov rau lub hli tau ntev tau txaus siab rau cov kws tshawb fawb. Nws lub peev xwm los ua cov peev txheej rau cov neeg nyob hauv lub hnub qub tuaj yeem pab tsim cov foob pob hluav taws thiab txhawb nqa lub neej. Txawm li cas los xij, lub hnub nyoog ntawm PSRs, qhov twg dej khov yog xav tias yuav raug kaw, tau kwv yees yav dhau los ntau dua.

Yog tias PSRs tiag tiag hluas dua li qhov kev xav yav dhau los, nws yuav txhais tau tias qhov kev kwv yees tam sim no ntawm cov dej khov nab kuab ntawm lub hli yuav raug kwv yees. Qhov no ua rau muaj lus nug txog qhov ua tau ntawm kev siv cov peev txheej no rau yav tom ntej lunar missions. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev tshawb nrhiav yuav xav tau los txiav txim siab qhov tseeb thiab muaj cov dej khov nab kuab ntawm lub hli.

Txoj kev tshawb fawb los ntawm Dr. Raluca Rufu thiab nws pab neeg qhia txog qhov xav tau kev tshawb fawb txuas ntxiv ntawm lub hli PSRs. Kev nkag siab txog hnub nyoog thiab qhov muaj pes tsawg leeg ntawm cov cheeb tsam no yog qhov tseem ceeb rau kev npaj txoj haujlwm yav tom ntej thiab siv cov peev txheej lunar zoo.

Qhov chaw:

- NASA

- Lub koom haum tshawb fawb Southwest