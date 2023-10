AI Tool Tshawb Nrhiav thiab faib Supernova, tshem tawm qhov xav tau rau tib neeg kev koom tes

By

Cov cuab yeej tshiab tsim txuj ci tshiab (AI) tau tshawb pom, txheeb xyuas, thiab cais nws thawj supernova. Qhov kev ua tiav zoo tshaj plaws no yog thawj zaug uas tib neeg tau raug tshem tawm tag nrho los ntawm cov txheej txheem ntawm kev txheeb xyuas thiab kawm txog cov kev tawg loj heev no.

Supernovae yog lub zog tawg heev ntawm cov hnub qub uas emit lub teeb loj heev. Tam sim no, kev tshawb nrhiav thiab kev tsom xam ntawm supernovae koom nrog tib neeg thiab cov neeg hlau. Txawm li cas los xij, ib pab neeg uas coj los ntawm Northwestern University tau tsim lub tshuab ua haujlwm puv ntoob hu ua Bright Transient Survey Bot (BTSbot) uas ua kom cov txheej txheem nrawm thiab tshem tawm tib neeg yuam kev.

Txhawm rau cob qhia AI algorithm, cov kws tshawb fawb tau siv ntau dua 1.4 lab cov duab keeb kwm los ntawm 16,000 qhov chaw hnub qub. Los ntawm kev tshuaj xyuas thiab kawm los ntawm cov ntaub ntawv loj no, BTSbot muaj peev xwm txheeb xyuas thiab faib cov neeg sib tw tshiab supernova.

Tshem tawm tib neeg los ntawm lub voj voog tsis yog tsuas yog ua kom cov txheej txheem ua haujlwm tau zoo xwb tab sis kuj tso cai rau kev soj ntsuam ntau qhov tob. Lub tshuab hluav taws xob no tso cai rau lub sijhawm rau pab pawg tshawb fawb los tshuaj xyuas lawv cov kev soj ntsuam thiab tsim cov kev xav tshiab los piav qhia lub hauv paus chiv keeb ntawm cov cosmic explosions.

Northwestern University's Adam Miller, uas yog tus thawj coj ntawm txoj haujlwm, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua tiav no, hais tias, "Thaum thawj zaug, ntau cov neeg hlau thiab AI algorithms tau pom, txheeb xyuas, thiab lees paub qhov kev tshawb pom ntawm supernova. Qhov no sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb rau pem hauv ntej raws li kev kho kom zoo ntxiv yuav ua rau cov neeg hlau cais cov subtypes ntawm cov hnub qub tawg. "

Pab neeg no tau ua tiav kev sim BTSbot ntawm tus neeg sib tw tshiab supernova hu ua SN2023tyk. Kev koom tes nrog cov kws tshawb fawb hnub qub los ntawm cov koom haum xws li Caltech, University of Minnesota, thiab cov tsev kawm qib siab hauv tebchaws Askiv thiab Sweden, pab pawg thoob ntiaj teb tau pom lub zog thiab muaj peev xwm ntawm cov cuab yeej AI no.

Txoj kev loj hlob ntawm no tag nrho automated system muab ib tug tseem ceeb kev nce qib nyob rau hauv lub teb ntawm astrophysics, streamlining txheej txheem ntawm supernova nrhiav kom tau thiab faib. Cov cuab yeej AI no tsis tsuas yog tshem tawm tib neeg kev koom tes xwb, tab sis kuj tseem muab sijhawm ntxiv rau cov kws tshawb fawb los tshawb xyuas lawv cov kev soj ntsuam thiab nthuav tawm cov kev nkag siab tob rau hauv qhov tsis paub ntawm lub ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

- Supernova: Lub hnub qub ci ntsa iab thiab muaj zog tawg heev.

- BTSbot: Lub Bright Transient Survey Bot, ib qho cuab yeej AI tsim los ntawm Northwestern University los ua kom pom tseeb thiab kev faib tawm ntawm supernovae.

