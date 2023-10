Tus qauv tshiab rau kev txhim kho sawv cev ntawm cov pa roj carbon dub hauv ntiaj teb kev nyab xeeb qauv

By

Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov tsis txaus ntawm qhov sawv cev ntawm cov pa roj carbon dub (BC), ib feem tseem ceeb ntawm atmospheric aerosols, hauv cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb tam sim no (GCMs). Kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm Chen et al. tshuaj xyuas cov microphysical thiab kho qhov muag ntawm BC uas cuam tshuam nws cov teebmeem hluav taws xob, thiab nthuav tawm cov qauv aerosol kho qhov muag los daws cov teeb meem no.

BC paub txog nws qhov muaj peev xwm nqus tau lub teeb thiab nws txoj kev pab rau huab cua sov. Txawm li cas los xij, qhov kev nqus tau zoo thiab lub ntiaj teb ua kom sov los ntawm aerosols tau pom tias yog overestimated nyob rau hauv GCMs vim qhov tsis txaus sawv cev ntawm cov complex sib xyaw xeev ntawm BC.

Chen et al. soj ntsuam ntau qhov kev soj ntsuam ntawm particle loj faib thiab sib xyaw lub xeev los txheeb xyuas cov khoom tseem ceeb BC uas cuam tshuam rau nws cov teebmeem hluav taws xob. Tom qab ntawd lawv tau tsim ib qho kev txhim kho aerosol optical qauv uas zoo dua rau cov khoom no raws li kev soj ntsuam. Cov qauv txhim kho no tau siv tom qab siv hauv GCM.

Cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam qhov ua tau zoo ntawm tus qauv tshiab siv kev soj ntsuam hauv cheeb tsam. Cov txiaj ntsig tau pom tias qhov kwv yees BC nqus los ntawm kev txhim kho cov sawv cev zoo sib xws nrog kev soj ntsuam BC thoob ntiaj teb. Qhov no tau raug ntaus nqi rau qhov kev kwv yees tseeb ntawm BC ntsig txog microphysical thiab cov khoom sib xyaw.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb nrhiav pom tias qhov kev sawv cev zoo dua ntawm BC ua rau txo qis hauv nws cov hluav taws xob quab yuam thiab huab cua cuam tshuam txog li 24 feem pua. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov raug sawv cev rau BC hauv GCMs rau kev kwv yees huab cua zoo dua.

Txoj kev tshawb no, lub npe hu ua "Ib qho aerosol optical module nrog kev soj ntsuam-txhim kho cov pa roj carbon dub rau cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb," tau luam tawm nyob rau hauv Phau ntawv Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Hauv kev xaus, Chen et al. tau tsim cov qauv kev txhim kho rau sawv cev BC hauv GCMs, hais txog qhov tsis zoo ntawm microphysical thiab optical zog ntawm BC. Cov txiaj ntsig tau pom tias qhov kev sawv cev zoo dua no ua rau muaj kev pom zoo zoo dua nrog kev soj ntsuam thoob ntiaj teb thiab txo qis BC cov kev cuam tshuam huab cua. Qhov kev tshawb fawb no ua rau peb nkag siab txog BC lub luag haujlwm hauv kev hloov pauv huab cua thiab muab cov cuab yeej tseem ceeb rau kev txhim kho huab cua huab cua.

