James Webb Space Telescope nthuav tawm cov ntsiab lus hnyav hnyav hauv Kilonova tawg

By

James Webb Space Telescope (JWST) tau ua qhov kev tshawb pom loj heev: qhov tawg ntawm kilonova uas tshwm sim los ntawm kev sib tsoo ntawm ob lub hnub qub neutron tau pom tias yog lub Hoobkas rau cov khoom hnyav hnyav. Qhov xwm txheej no yog thawj zaug uas JWST tau pom zoo li qhov tshwm sim, muab kev nkag siab zoo rau kev tsim cov ntsiab lus no. Lub koob yees duab cov ntaub ntawv tau nthuav tawm cov pov thawj ntawm tellurium, ib qho hlau tsis tshua muaj hnyav dhau los ua los ntawm fusion hauv lub siab lub hnub qub.

Ntxiv nrog rau tellurium, muaj cov cim qhia ntawm lwm yam hnyav, suav nrog tungsten thiab selenium. Qhov kev tshawb pom no tau lees paub tias lub hnub qub neutron mergers ua qhov tseem ceeb ntawm cov ntsiab lus hnyav, ua kom pom kev ntawm cov txheej txheem uas peb lub ntiaj teb tsim thiab tawg cov khoom.

"Tsuas yog ob peb kilonovas tau pom, thiab qhov no yog thawj zaug uas peb tuaj yeem kawm tom qab lub kilonova siv James Webb Space Telescope," piav qhia astrophysicist Andrew Levan ntawm Radboud University, uas yog tus thawj coj kev tshuaj xyuas. Qhov kev tshawb pom no sawv cev rau cov kauj ruam tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub hauv paus chiv keeb ntawm cov ntsiab lus, sau cov khoob hauv peb txoj kev paub uas Dmitri Mendeleev tau tso tseg thaum nws tsim lub rooj sib tham dhau 150 xyoo dhau los.

Cov hnub qub yog lub cev zoo kawg nkaus uas coj cov hydrogen ua rau feem ntau ntawm cov teeb meem pom hauv lub ntiaj teb thiab fuse nws cov atoms ua ke, maj mam tsim cov ntsiab lus hnyav dua. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem fusion no nce mus txog qhov txwv nrog kev tsim cov hlau, vim tias lub zog xav tau rau kev sib xyaw hlau rau hauv cov ntsiab lus hnyav dua li lub zog tso tawm. Yog li ntawd, cov hnub qub nws thiaj li tawg nyob rau hauv supernovae los yog kilonovae vim lub overpowering quab yuam ntawm lub ntiajteb txawj nqus.

Thaum cov hluav taws xob muaj zog no tshwm sim, lawv ua rau muaj kev cuam tshuam nuclear, uas atomic nuclei tsoo nrog neutrons los ua ke txawm tias hnyav dua. Cov txheej txheem no, lub npe hu ua cov txheej txheem ceev neutron capture (r-process), yuav tsum muaj qhov siab ntawm cov neutrons dawb. Supernovae thiab, tshwj xeeb, kilonovae muab qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov kev cuam tshuam no tshwm sim. Qhov tseeb, kev soj ntsuam ntawm ob lub hnub qub sib tsoo neutron xyoo 2017 tau lees paub tias kilonovae ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov txheej txheem r-txheej txheem, nrog strontium raug kuaj pom nyob rau lub sijhawm ntawd.

Lub gamma-ray tawg tsis ntev los no, lub npe hu ua GRB230307A, tau txais kev saib xyuas ntawm cov kws tshawb fawb vim nws lub sijhawm ntev ntev, uas qhia tau tias muaj ib lub kilonova. Cov kev soj ntsuam tom qab nrog JWST, uas tau tsom mus rau qhov cuam tshuam ntawm infrared tawg, kuaj pom tellurium, ntxiv implying muaj cov ntsiab lus r-txheej txheem ntxiv. Txawm li cas los xij, xav tau kev soj ntsuam ntxiv kom paub meej qhov no.

Dab tsi ua rau qhov kev tawg ntawm kilonova qhov tshwj xeeb tshaj yog nws qhov tshwm sim hauv qhov chaw intergalactic, kwv yees li 120,000 lub teeb xyoo deb ntawm lub galaxy ze tshaj plaws. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias ob lub hnub qub neutron pib hauv lub galaxy tab sis tau tawm ntawm nws thaum lawv tau ntsib cov xwm txheej supernova ib zaug.

Qhov kev tshawb pom no tsis yog tsuas yog nthuav tawm cov txheej txheem zais zais tom qab tsim cov ntsiab lus hnyav, tab sis nws tseem ua rau cov lus nug txaus nyiam txog lub neej ntev ntawm kev sib koom ua ke uas lub zog gamma-ray tawg. Astronomers, zoo li Ben Gompertz ntawm University of Birmingham, xav paub ntau ntxiv ntawm cov kev sib koom ua ke ntev ntev thiab tau txais kev nkag siab zoo ntawm lawv cov tsav tsheb thiab muaj peev xwm los tsim cov ntsiab lus hnyav dua. Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no nthuav dav dhau ntawm peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb - nws qhib qhov rooj rau kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cosmos thiab nws cov haujlwm sab hauv.

Cov lus nug:

Q: Qhov tawg ntawm kilonova yog dab tsi?

A: Kev tawg ntawm kilonova yog qhov tshwm sim ntawm kev sib tsoo ntawm ob lub hnub qub neutron, uas ua rau muaj zog tawg ntawm lub zog thiab lub teeb.

Q: Cov khoom hnyav yog dab tsi?

A: Cov ntsiab lus hnyav yog cov khoom siv tshuaj lom neeg uas muaj tus lej atomic ntau dua li hydrogen (lub teeb tshaj plaws) thiab helium. Lawv suav nrog cov hlau xws li kub, nyiaj, thiab txhuas.

Q: Dab tsi yog James Webb Space Telescope?

A: Lub James Webb Space Telescope yog lub chaw soj ntsuam hauv qhov chaw tsim tawm hauv xyoo 2021. Nws yog tsim los tshawb nrhiav cov khoom nyob deb hauv lub ntiaj teb, suav nrog cov hnub qub, galaxies, thiab exoplanets.

Qhov chaw:

- NASA

- ESA

- Space Telescope Science Institute