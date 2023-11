Ib txoj hauv kev hloov pauv: Inflatable Parabolic Antennas rau Spacecraft

By

Thaum nws los tsim cov kav hlau txais xov parabolic rau qhov chaw siv, engineers ntsib ntau yam teeb meem. Cov qauv tsim yuav tsum yog compact, lub teeb yuag, thiab tseem muab kev pom hluav taws xob pom kev muaj peev xwm. Cov txheej txheem ib txwm muaj lawv cov kev txwv, tab sis tsis ntev los no los ntawm NASA tus kws tshaj lij Christopher Walker tau cog lus tias yuav hloov pauv thaj chaw.

Walker txoj kev tsim kho tshiab yog tsim kom muaj qhov chaw parabolic nyob rau sab hauv ntawm tus qauv inflatable, daws cov teeb meem ntawm qhov chaw kav hlau txais xov tsim. Cov txheej txheem tshiab no tso cai rau kev tsim kho ntawm cov reflectors loj nrog qhov hnyav me me thiab yooj yim folding, ua rau nws hloov pauv rau kev sib txuas lus hauv lub dav hlau.

Thaum cov kab lus sib txuas ua yuam kev piav qhia txog tus kav hlau txais xov zoo li tus kheej kheej, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias parabola thiab lub voj voog yog cov duab sib txawv. Ib lub kav hlau txais xov kheej kheej kheej kheej yuav tsis muaj qhov tsim nyog ntawm thaj chaw rau kev siv hluav taws xob kom pom tseeb, ua rau muaj kev ua tau zoo subpar. Pab pawg NASA lub hom phiaj kom kov yeej qhov teeb meem no los ntawm kev ua tib zoo tsim cov qauv ua kom muaj zog kom ua tiav qhov xav tau parabolic profile nyob rau hauv siab.

Txawm hais tias cov ntsiab lus ntawm cov txheej txheem tsim khoom tseem tsis tau nthuav tawm, peb tuaj yeem kos qhov sib piv nrog cov txheej txheem ua haujlwm hauv lwm qhov kev lag luam. Piv txwv li, cov neeg tsim qauv hnav khaub ncaws siv cov qauv tsim los tsim cov ntaub ntawv peb sab hauv cov ntaub, thiab cov hlau fabricators siv cov tswv yim zoo sib xws hauv cov qauv hydroforming. Nws yog plausible tias cov ntsiab cai no txhawb kev tsim ntawm lub kav hlau txais xov parabolic inflatable.

Raws li qhov teeb meem muaj peev xwm ntawm kheej kheej aberration, muaj kev xav tias ib qho tshwj xeeb tsim feedhorn yuav raug ua hauj lwm los them rau cov duab kheej kheej qhov cuam tshuam. Cov kev daws teeb meem zoo li no, txawm li cas los xij, tej zaum yuav nyuaj dua li qhov pib xav tau.

Hauv kev xaus, Walker lub tswv yim tseem ceeb rau inflatable parabolic antennas qhia txog kev nrhiav kev tshiab ntawm qhov chaw tshawb nrhiav. Txoj hauv kev no muaj peev xwm rov txheeb xyuas qhov muaj peev xwm rau kev sib txuas lus hauv lub dav hlau, muab lub teeb yuag, foldable, thiab cov kav hlau txais xov ua tau zoo. Raws li peb delve ntxiv mus rau hauv lub realm ntawm parabolic duab, peb txuas ntxiv mus ua tim khawv txog qhov zoo kawg li kev vam meej shaping lub neej yav tom ntej ntawm qhov chaw technology.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog tus kav hlau txais xov parabolic?

Lub kav hlau txais xov parabolic yog ib qho cuab yeej tsim los tsom cov hluav taws xob los ntawm ib qho kev taw qhia mus rau lub waveguide lossis kav hlau txais xov ntawm nws qhov chaw noj mov. Nws nto yog zoo li tus paraboloid, tso cai rau kom muaj hluav taws xob zoo concentration.

Dab tsi ua rau kev tsim cov kav hlau txais xov parabolic rau kev sib tw spacecraft?

Kev tsim cov kav hlau txais xov parabolic rau lub dav hlau yuav nyuaj vim qhov yuav tsum tau ua kom muaj kev sib haum xeeb, lub teeb yuag yam tsis muaj kev cuam tshuam txog hluav taws xob tsom lub peev xwm. Cov kev lig kev cai tawm tsam kom ua tau raws li cov qauv no.

Yuav ua li cas lub inflatable parabolic kav hlau txais xov daws qhov teeb meem ntawm spacecraft designer?

Tus kav hlau txais xov inflatable parabolic, tsim los ntawm NASA tus kws tshaj lij Christopher Walker, koom nrog tsim cov parabolic nto rau sab hauv ntawm cov qauv inflatable. Cov txheej txheem tshiab no ua rau kev tsim kho ntawm cov reflectors loj uas quav tau yooj yim thiab hnyav tsawg dua li lawv cov khoom qub.

Puas yog tus kav hlau txais xov parabolic inflatable raug kev txom nyem los ntawm kev sib txawv ntawm lub cev?

Txawm hais tias cov ntsiab lus tshwj xeeb tsis tau nthuav tawm, muaj kev xav tias qhov tshwj xeeb tsim feedhorn tuaj yeem them nyiaj rau cov teebmeem ntawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv los ntawm cov duab kheej kheej. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev txhim kho yuav tsum tau txiav txim siab qhov kev daws teeb meem tiag tiag los ntawm NASA pab pawg.