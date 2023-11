Unveiling the Secrets of a Celestial Tes

By

NASA lub X-ray telescopes tau dhau los ua rau lub ntiaj teb xav tsis thoob nrog lawv qhov kev tshawb pom zaum kawg - lub ntsej muag zoo nkauj zoo nkauj ntawm tes hauv qhov tob ntawm qhov chaw. Cov duab ntes tau los ntawm lub tsom iav raj nthuav tawm cov pob txha pob txha ntawm lub hnub qub tawg, hloov mus rau lub hnub qub neutron, thiab nyob ib puag ncig los ntawm "pulsar cua nebula."

Cov lus nug tau tshwm sim los ntawm lub hnub qub uas tau tso nws cov roj hluav taws xob ntau li 1,500 xyoo dhau los, ua rau nws tawg rau ntawm nws tus kheej thiab morph mus rau hauv lub hnub qub neutron. Qhov kev tshwm sim cataclysmic no tau tsim cov xwm txheej uas tsis tau pom dua, suav nrog qhov tshwm sim ntawm lub tshuab pa pulsar cua-ib qho cua hnyav uas txawv ntawm qhov tshwm sim hauv ntiaj teb.

Cov duab mesmerizing, nyob 16,000 lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb nyob rau hauv lub MSH 15-52 pulsar cua nebula, twb xub ntes tau los ntawm NASA lub Chandra X-ray Observatory nyob rau hauv 2001. Txawm li cas los, NASA qhov tseeb X-ray telescope, lub Imaging X-ray Polarimetry. Explorer (IXPE), muab kev saib kom ntxaws ntxiv thaum nws saib 17-hnub-kos npe rau lub koob yees duab lub sijhawm ntev tshaj plaws ntawm ib qho khoom txij li lub Kaum Ob Hlis 2021.

Los ntawm lawv cov kev soj ntsuam, cov kws tshawb fawb pom tau tias qhov ntws ntawm lub dav hlau X-ray ci ntsa iab los ntawm lub plawv mus rau nebula lub " dab teg." Cov ntaub ntawv qhia tias tsis tshua muaj polarization ntawm lub dav hlau lub hauv paus chiv keeb, feem ntau yog vim muaj kev kub ntxhov ntawm thaj av. Raws li cov khoom taug kev los ntawm nebula, lawv siv zog txhawb nqa nyob rau hauv qhov chaw muaj kev kub ntxhov thiab taug kev mus rau thaj chaw uas muaj ntau qhov sib nqus sib nqus - tshwj xeeb, raws dab teg, ntiv tes, thiab ntiv tes xoo.

Cov kev tshawb pom, tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv The Astrophysical Journal, tso lub teeb tshiab ntawm kev sib cuam tshuam ntawm cov hlau nplaum, cov khoom, thiab lub zog ntws hauv cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Qhov kev tshawb fawb tshiab no tsis yog tsuas yog txhawb nqa peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos tab sis kuj qhia txog yuav ua li cas X-ray thev naus laus zis tuaj yeem daws qhov tsis paub tseeb.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov txuj ci thev naus laus zis thiab kev tshawb fawb, txuas ntxiv nyeem Indiantimes.com. Tsis txhob hnov ​​​​qab qhia koj cov kev xav ntawm qhov kev tshawb pom txaus ntshai no hauv cov lus hauv qab no.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Lub hnub qub neutron yog dab tsi?

A: Lub hnub qub neutron yog cov khoom siv tsis txaus ntseeg uas cov qauv thaum lub hnub qub loj heev hauv nws tus kheej lub zog rub tawm nws cov roj nuclear.

Q: Dab tsi yog qhov pulsar cua nebula?

A: Lub pulsar cua nebula yog ib cheeb tsam ntawm qhov chaw uas nyob ib puag ncig lub pulsar thiab muaj cov cua siab zog uas tsim los ntawm cov khoom siv hluav taws xob tawm los ntawm lub pulsar.

Q: X-ray polarization yog dab tsi?

A: X-ray polarization yog hais txog kev taw qhia ntawm thaj chaw hluav taws xob hauv hluav taws xob xoo hluav taws xob, uas tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog qhov chaw sib nqus ntawm X-ray qhov chaw.

Q: Ntev npaum li cas MSH 15-52 pulsar cua nebula los ntawm lub ntiaj teb?

A: Lub MSH 15-52 pulsar cua nebula nyob ze li ntawm 16,000 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb.

Q: NASA qhov tseeb X-ray telescope, IXPE, qhia dab tsi txog tus qauv tes?

A: IXPE muab thawj daim ntawv qhia chaw sib nqus ntawm tes-zoo li nebula. X-rays tsim los ntawm cov khoom them nqi taug kev raws li qhov sib nqus ua rau lub nebula nws cov pob txha zoo li.