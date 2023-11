Lub Unveiling ntawm Galactic Conundrum: Unprecedented Paub meej los ntawm Chaw

Cov duab zoo kawg nkaus uas tau ntes los ntawm NASA's James Webb Space Telescope tau nthuav tawm qhov pom zoo ntawm qhov chaw ntom ntom ntawm peb lub Milky Way galaxy. Nyob rau hauv cov duab tsis tau pom dua no, astronomers tau tshawb pom cov yam ntxwv tsis txaus ntseeg uas tseem tsis tau piav qhia. Daim duab qhia txog lub hnub qub tsim thaj tsam hu ua Sagittarius C (Sgr C), nyob li ntawm 300 lub teeb xyoo deb ntawm lub qhov dub loj heev, Sagittarius A*.

Pab neeg soj ntsuam, coj los ntawm Samuel Crowe, tus tub ntxhais kawm ntawv kawm tiav qib siab hauv University of Virginia, qhia lawv txoj kev zoo siab rau qhov kev tshawb pom no. Crowe lees paub tias qhov no yog thawj zaug infrared cov ntaub ntawv ntawm cov caliber no tau txais rau thaj tsam tshwj xeeb no. "Webb nthuav tawm cov ntsiab lus tsis txaus ntseeg, tso cai rau peb los kawm txog kev tsim lub hnub qub hauv ib puag ncig zoo li no ua tsis tau yav dhau los," Crowe piav qhia.

Nrog rau qhov chaw galactic ua haujlwm zoo tshaj plaws nyob rau hauv peb lub Milky Way galaxy, Jonathan Tan, tus xibfwb ntawm University of Virginia, qhia txog nws qhov tseem ceeb rau kev sim thiab kho cov kev xav uas twb muaj lawm ntawm kev tsim lub hnub qub. Cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig tshiab no ua rau cov kws tshawb fawb tshawb nrhiav qhov chaw galactic thiab nws cov xwm txheej tshwj xeeb, muab lub sijhawm rau kev soj ntsuam nruj dua ntawm kev xav.

Hauv cov duab ntxim nyiam, ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb yog pawg ntawm protostars. Cov protostars no, uas tseem nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm tsim thiab accumulating huab hwm coj, emit outflows uas shimmer li ib tug hluav taws kub nyob rau hauv ib tug infrared-tsaus huab. Embedded nyob rau hauv pawg tub ntxhais hluas no yog ib tug loj protostar, ib tug behemoth ntau tshaj 30 npaug ntawm peb lub hnub. Nyob ib puag ncig cov protasting no yog cov ntim nqaij ntau, opaque huab uas zais cov hnub qub txuas ntxiv nyob rau tom qab.

Tsis tas li ntawd, Webb's NIRCam (Nyob ze-Infrared Lub Koob Yees Duab) ntsuas qhia txog qhov muaj ionized hydrogen enveloping qhov qis ntawm huab tsaus, sawv cev los ntawm cyan xim hauv daim duab. Cov kws tshawb fawb tau poob siab los ntawm ntau yam ntawm cov ionized hydrogen emissions, ua rau lawv mus rau cov lus nug txaus ntshai thiab lav kev tshawb nrhiav ntxiv. Tsis tas li ntawd, cov qauv zoo li rab koob pom nyob nruab nrab ntawm cov ionized hydrogen, nthuav qhia kev tsis sib haum xeeb, cov kws tshawb fawb intrigue thiab beckon rau kev tshawb nrhiav tob.

Raws li Rubén Fedriani, tus kws tshawb fawb sib koom ua ke ntawm Instituto Astrofísica de Andalucía hauv Spain, lub chaw galactic yog thaj chaw turbulent thiab congested, tus cwj pwm los ntawm cov huab cua magnetized nquag tsim hnub qub. Cov hnub qub nascent no tom qab ntawd cuam tshuam cov pa ib puag ncig los ntawm lawv cov cua, dav hlau, thiab hluav taws xob. Nws hais txog qhov muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov ntaub ntawv tau los ntawm Webb, uas tso cai rau cov kws tshawb fawb mus rau hauv qhov nyuaj ntawm qhov chaw huab cua no.

Nyob ntawm thaj tsam li 25,000 lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb, lub chaw galactic muaj lub sijhawm rau kev tshawb fawb dav dav ntawm cov hnub qub uas siv Webb telescope. Astronomers tuaj yeem sau cov kev pom tsis tau pom dua rau hauv cov txheej txheem sib txawv ntawm kev tsim lub hnub qub thiab tshuaj xyuas seb lawv txawv li cas nyob ntawm qhov chaw cosmic. Kev sib piv nrog rau lwm thaj chaw ntawm lub galaxy yuav ua rau pom qhov chaw ntawm Milky Way yug me nyuam cov hnub qub loj dua piv rau sab nrauv ntawm nws txhais tes kauv.

Cov duab zoo nkauj uas tau ntes los ntawm Webb tsis yog tsuas yog cov kws tshawb fawb mesmerized xwb tab sis kuj tuav cov lus cog tseg ntawm kev nthuav tawm qhov tsis paub nyob ib puag ncig lub hnub qub yug. Raws li Crowe muab tso rau nws, "Massive hnub qub yog cov chaw tsim khoom hnyav hauv lawv cov cores nuclear, yog li kev nkag siab lawv zoo dua li kev kawm keeb kwm keeb kwm ntawm ntau lub ntiaj teb." Nrog rau kev soj ntsuam ntxiv thiab kev tshawb nrhiav, qhov kev tshawb pom no tau npaj los hloov peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos.

Cov Lus Nug

1. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cov duab ntes los ntawm NASA's James Webb Space Telescope?

Daim duab muab cov ntsiab lus tsis tau pom dua los ntawm lub hnub qub tsim, Sagittarius C, nyob ntawm qhov chaw ntom ntom ntawm peb lub Milky Way galaxy. Nws nthuav tawm cov yam ntxwv uas tsis tau pom dua ua ntej thiab muab qhov pom tshwj xeeb rau hauv qhov chaw huab cua uas muaj hnub qub tshwm sim.

2. Vim li cas lub chaw galactic yog qhov chaw tseem ceeb rau kev tshawb fawb?

Lub chaw galactic tso cai rau cov kws tshawb fawb nruj me ntsis sim cov kev xav uas twb muaj lawm ntawm kev tsim lub hnub qub. Nws cov xwm txheej huab cua nyuaj rau kev nkag siab zoo ib yam thiab muab kev nkag siab zoo txog kev yug thiab kev hloov pauv ntawm cov hnub qub.

3. Dab tsi yog protostars?

Protostars yog cov hnub qub nyob rau theem pib ntawm kev tsim. Lawv txuas ntxiv mus khaws cov huab hwm coj thaum lawv tsim thiab tawm tawm, uas tuaj yeem pom hauv daim duab uas tau ntes los ntawm James Webb Space Telescope.

4. Lub xub ntiag ntawm ionized hydrogen qhia li cas?

Lub ionized hydrogen pom nyob rau hauv daim duab qhia lub emission ntawm lub zog photons los ntawm cov hluas, loj hnub qub. Qhov loj ntawm qhov emissions, raws li tau qhia los ntawm lub tsom iav raj, ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav tsis thoob thiab ua rau muaj kev tshawb nrhiav ntxiv.

5. Lub galactic chaw nyob deb npaum li cas los ntawm lub ntiaj teb?

Lub chaw galactic yog kwv yees li 25,000 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb. Nws cov txheeb ze sib ze ua rau cov kws tshawb fawb los kawm txog cov hnub qub ntawm tus kheej thiab sau cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lawv cov txheej txheem tsim.