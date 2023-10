NASA engineers coj cov kauj ruam los txuas ntxiv Voyager Lub Hom Phiaj Lifetime

By

NASA cov kws tshaj lij tau siv cov kev ntsuas los xyuas kom meej tias lub dav hlau Voyager tau tsim tawm xyoo 1977, txuas ntxiv lawv qhov kev tshawb nrhiav lub hnub qub rau ntau xyoo ntxiv. Ib qho ntawm cov kev siv zog hais txog qhov sib xyaw ntawm cov roj seem hauv cov hlab nqaim hauv cov thrusters, uas yog qhov tseem ceeb rau kev khaws cov kav hlau txais xov dav hlau taw qhia ntawm lub ntiaj teb.

Txhawm rau tiv thaiv qhov teeb meem no, lub luag haujlwm tau siv software thaj chaw los tiv thaiv qhov rov tshwm sim ntawm qhov tsis zoo uas cuam tshuam rau Voyager 1 xyoo tas los. Lub thaj no yog npaj los tiv thaiv Voyager 1 thiab nws ntxaib, Voyager 2, los ntawm kev ntsib tib yam teeb meem dua.

Cov thrusters ntawm Voyager spacecraft yog qhov tseem ceeb rau kev tswj kev sib txuas lus nrog lub ntiaj teb. Txhawm rau txo qhov tsim ntawm cov khoom siv hluav taws xob nyob hauv cov hlab nqaim, lub dav hlau yuav raug tso cai kom tig me ntsis deb ntawm txhua qhov kev taw qhia ua ntej yuav tua cov thrusters. Qhov no yuav txo qhov zaus ntawm thruster firings. Qhov kev hloov kho rau qhov kev sib hloov thruster tau ua los ntawm kev xa cov lus txib hauv lub Cuaj Hli thiab Lub Kaum Hli, thiab tam sim no lub dav hlau tuaj yeem txav mus yuav luag 1 degree deb ntawm txhua qhov kev taw qhia dua li ua ntej.

Pab neeg no cia siab tias cov kev ntsuas no yuav ncua sijhawm ua tiav qhov txhaws ntawm thruster propellant inlet raj rau tsawg kawg tsib xyoos, tej zaum tseem ntev dua. Cov kauj ruam ntxiv tuaj yeem ua rau yav tom ntej kom txuas ntxiv lub neej ntawm cov thrusters.

Ntxiv nrog rau qhov hais txog kev tsim cov thruster buildup, NASA engineers tau tsim ib qho software patch los kho qhov teeb meem uas ua rau cov xwm txheej tsis txaus ntseeg los ntawm Voyager 1's onboard computer hauv 2022. Lub thaj ua raws li txoj cai pov hwm, tiv thaiv qhov rov tshwm sim ntawm qhov teeb meem thiab ua kom lub neej ntev. ntawm cov probes.

Voyager 1 thiab Voyager 2 tau taug kev deb, nrog Voyager 1 tshaj 15 billion mais thiab Voyager 2 mus txog 12 billion mais ntawm lub ntiaj teb. Vim lub hnub nyoog ntawm lub dav hlau thiab lub sijhawm lag luam tseem ceeb hauv kev sib txuas lus, muaj kev pheej hmoo tias thaj yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo. Txhawm rau txo qhov kev pheej hmoo no, Voyager 2 yuav tau txais thaj ua ntej thiab ua haujlwm rau kev sim rau nws ntxaib.

Lub hom phiaj ntawm Voyager, pib npaj rau tsuas yog plaub xyoos, tau tshaj nws cov hom phiaj qub. Ntxiv rau kev mus xyuas Saturn thiab Jupiter, Voyager 2 tau dhau los ua thawj lub dav hlau ntsib Uranus thiab Neptune. Tom qab lub luag haujlwm tau txuas ntxiv mus xa cov kev sojntsuam dhau lub heliosphere, tiv thaiv npuas ntawm cov khoom thiab cov hlau nplaum tsim los ntawm Lub Hnub. Voyager 1 mus txog heliopause hauv 2012, ua raws li Voyager 2 hauv 2018.

Lub Voyager missions yog ib feem tseem ceeb ntawm NASA Heliophysics System Observatory, txhawb nqa los ntawm Heliophysics Division ntawm Science Mission Directorate hauv Washington. Caltech's Jet Propulsion Laboratory tau tsim thiab ua haujlwm ntawm Voyager spacecraft.

