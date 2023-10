NASA coj cov kauj ruam los txuas ntxiv Voyager Spacecraft Missions

Cov kws ua haujlwm rau NASA lub luag haujlwm Voyager tab tom siv cov kev ntsuas los xyuas kom meej tias Voyager 1 thiab Voyager 2 lub dav hlau txuas ntxiv mus tshawb nrhiav qhov chaw nruab nrab ntawm lub hnub qub rau xyoo tom ntej. Ib qho tseem ceeb ntawm lawv cov kev siv zog yog hais txog cov roj residue uas tau tsub zuj zuj hauv cov hlab nqaim hauv qee qhov thrusters ntawm lub dav hlau. Qhov kev tsim kho no tuaj yeem cuam tshuam nrog cov thrusters lub peev xwm kom cov kav hlau txais xov taw qhia ntawm lub ntiaj teb rau kev sib txuas lus. Pab neeg no tab tom ua cov kauj ruam kom qeeb ntawm kev tsim kho los ntawm kev tso cai rau lub dav hlau tig mus deb me ntsis hauv txhua qhov kev taw qhia ua ntej yuav tua cov thrusters, uas yuav txo qhov zaus ntawm kev tua. Cov kev hloov kho no tau ua tib zoo npaj los txo qhov cuam tshuam rau lub luag haujlwm thiab xyuas kom muaj kev sau cov ntaub ntawv tshawb fawb muaj txiaj ntsig.

Pab pawg kws tshaj lij tseem tab tom rub tawm software thaj ua rau tiv thaiv qhov rov tshwm sim ntawm qhov tsis zoo uas tshwm sim ntawm Voyager 1 xyoo tas los. Qhov glitch yog tshwm sim los ntawm tus cwj pwm articulation thiab tswj system (AACS) misdirecting commands. Lub thaj yog npaj los tiv thaiv lub dav hlau nyob rau hauv lub neej yav tom ntej thiab xyuas kom meej lawv cov hauj lwm ntev li ntev tau. Nws tau raug tshuaj xyuas thiab tshuaj xyuas kom txo tau cov kev pheej hmoo uas yuav tshwm sim los ntawm nws qhov kev siv. Voyager 2 yuav tau txais thaj ua ntej raws li kev sim ua ntej nws siv rau Voyager 1, uas nyob deb ntawm lub ntiaj teb thiab yog li tuav cov ntaub ntawv tseem ceeb dua.

Voyager 1 thiab Voyager 2 twb tau mus deb heev ntawm lub ntiaj teb, nrog Voyager 1 tshaj 15 billion mais deb thiab Voyager 2 tshaj 12 billion mais deb. Pab pawg tshaj tawm txoj moo zoo cia siab tias nrog kev ntsuas ntsuas, lub dav hlau yuav txuas ntxiv ua haujlwm tsawg kawg tsib xyoos ntxiv, yog tias tsis ntev dua. Lub Voyager missions muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm qhov chaw interstellar thiab tau dhau los ua qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav chaw.

Qhov chaw: NASA