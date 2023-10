Spacewalk ncua sijhawm raws li Coolant Leak Kev Tshawb Fawb txuas ntxiv mus

Ib txoj kev taug kev tau teem caij rau ntawm Chaw Chaw Chaw Chaw Thoob Ntiaj Teb tau raug ncua vim muaj kev tshawb nrhiav cov dej xau tsis tu ncua. Txoj kev taug kev, uas yog thawj lub hom phiaj rau Lub Kaum Hli 19, tam sim no yuav tshwm sim tom qab xyoo no. Cov kws ua haujlwm xav tau sijhawm ntxiv los ua kom tiav cov kev soj ntsuam ntawm cov dej xau, uas tau tshwm sim thaum Lub Kaum Hli 9. Thaum lub coolant tsis muaj kev phom sij rau cov neeg coob, kev ceev faj tau raug coj los tiv thaiv cov khoom siv uas muaj peev xwm degradation los ntawm cov kab me me ntawm cov khoom nkag mus rau hauv lub tshuab.

Kev rov teem sijhawm ntawm kev taug kev mus rau qhov chaw tsis cuam tshuam rau qhov chaw nres tsheb ua haujlwm vim tias cov haujlwm tau npaj tseg rau kev taug kev hauv qhov chaw tsis muaj sijhawm. Lub caij no, ob txoj kev taug kev mus rau lwm qhov chaw tau teem rau tom qab xyoo no. Thaum Lub Kaum Hli 30, NASA cov neeg caij nkoj Loral O'Hara thiab Jasmin Moghbeli yuav ua US Spacewalk 89. Lawv cov dej num suav nrog kev tshem tawm lub thawv hluav taws xob tsis raug thiab hloov lub Trundle Bearing Assembly. Qhov no yuav yog thawj qhov chaw taug kev rau ob qho tib si astronauts.

Hauv lwm qhov chaw taug kev, NASA tus kws sau hnub qub Loral O'Hara thiab ESA astronaut Andreas Mogensen yuav ua US Spacewalk 90. ​​Cov dej num rau kev taug kev hauv qhov chaw no suav nrog sau cov qauv los txheeb xyuas qhov muaj cov kab mob nyob rau sab nrauv ntawm qhov chaw nres tsheb thiab ua haujlwm tu, suav nrog kev hloov pauv. ntawm lub koob yees duab siab.

Ntxiv nrog rau US spacewalks, Lavxias teb sab cosmonauts Oleg Kononenko thiab Nikolai Chub tau teem sijhawm pib taug kev hauv qhov chaw thaum Lub Kaum Hli 25. Lawv cov dej num yuav suav nrog kev txhim kho cov khoom siv hluav taws xob sib txuas lus thiab siv lub nanosatellite los kuaj lub hnub ci sail thev naus laus zis.

Cov kev tshawb nrhiav tsis tu ncua thiab kev taug kev hauv qhov chaw qhia tau tias muaj kev saib xyuas thiab kho cov haujlwm uas yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo ntawm International Chaw Nres Tsheb.

Qhov chaw:

- NASA