NASA's OSIRIS-REx Spacecraft tso tawm Asteroid Sample Capsule rau tsaws hauv Utah suab puam

By

NASA's OSIRIS-REx spacecraft tau teem caij tso tawm cov qauv tshuaj ntsiav uas muaj cov khoom siv los ntawm lub hnub qub Bennu, uas yuav tsaws hauv Utah suab puam. Lub dav hlau, hu ua Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), tau sau cov qauv ntawm pob zeb thiab hmoov av los ntawm Bennu qhov chaw nyob rau xyoo 2020. Thaum lub sij hawm ya dhau lub ntiaj teb, lub dav hlau yuav jettison nws cov qauv capsule rau hauv av.

Asteroids yog cov seem ntawm cov hnub qub ntawm peb lub Hnub Ci, yos rov qab 4.5 billion xyoo. Lawv ua hauj lwm raws li lub sij hawm capsules, khaws cia keeb kwm ntawm peb lub hnub ci system thiab muaj peev xwm tuav cov lus qhia txog keeb kwm thiab evolution ntawm peb hnub ci System. Los ntawm kev kawm cov qauv ncaj qha los ntawm lub hnub qub zoo li Bennu, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab zoo rau kev tuaj txog ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb, xws li dej thiab cov organic molecules, uas yog qhov tseem ceeb rau lub neej hauv ntiaj teb.

Bennu suav hais tias yog lub hnub qub uas muaj peev xwm txaus ntshai nrog lub sijhawm me ntsis ntawm kev sib tsoo nrog lub ntiaj teb hauv 300 xyoo tom ntej. Kev nkag siab txog nws cov ntsiab lus los ntawm cov qauv sau tuaj yeem pab tsim cov tswv yim tiv thaiv zoo. Tsis tas li ntawd, cov qauv xa rov qab ncaj qha los ntawm qhov chaw khaws cov yam ntxwv me me uas tuaj yeem ploj thaum lub meteorite nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua.

Cov qauv xa rov qab ncaj qha tuaj yeem teb cov lus nug tshawb fawb uas cov kev soj ntsuam nyob deb tsis tuaj yeem hais tag nrho. Cov qauv Bennu muab kev nkag siab meej txog nws qhov chaw thiab cov ntsiab lus geological, uas feem ntau tsis paub nrog cov meteorites pom hauv ntiaj teb. Tsis tas li ntawd, cov chemistry ntawm cov pa roj carbon ntau ntawm Bennu muab kev nkag siab rau cov organic molecules ntsig txog biology.

Cov qauv no yuav muab khaws cia rau hauv ib lub chaw kuaj mob tshwj xeeb ntawm NASA's Johnson Space Center hauv Houston kom khaws nws cov mob. Cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb yuav nkag mus rau cov qauv no rau kev tshawb fawb, nrog rau ib feem tshwj tseg rau cov tiam tom ntej. NASA yuav muab kev pabcuam nyob ntawm OSIRIS-REx qauv tshuaj ntsiav tsaws ntawm nws cov kev tshaj tawm hauv xov xwm.

Source: Singh Rahul Sunilkumar - [qhov chaw tsis muaj URL]

Cov Ntsiab Lus:

- OSIRIS-REx: Keeb kwm, Spectral Txhais, Kev Qhia Txog Kev Pabcuam thiab Kev Ruaj Ntseg - Regolith Explorer spacecraft.

- Bennu: Ib lub hnub qub ntseeg tias yog lub hnub qub tseem tshuav txij thaum ntxov ntawm peb lub Hnub Ci.

- Qauv Capsule: Lub thawv uas tuav cov qauv sau los ntawm lub hnub qub Bennu.

- Utah Desert: Lub hom phiaj rau kev tsaws ntawm tus qauv capsule.

- Carbon Chemistry: Kev tshawb fawb ntawm cov tshuaj lom neeg thiab cov tshuaj tiv thaiv ntawm carbon compounds.

-Curation Lab: Lub chaw kuaj tshwj xeeb rau kev khaws cia thiab kawm txog cov qauv zoo.

Qhov chaw:

- Singh Rahul Sunilkumar - [qhov chaw tsis muaj URL]