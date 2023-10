NASA's Psyche Mission: Journeying to the Core of Asteroid.

By

Psyche, Greek vajtswv poj niam ntawm tus ntsuj plig, qiv nws lub npe mus rau lub ntuj ceeb tsheej pom nyob rau xyoo 1852 los ntawm Italian astronomer Annibale de Gasparis. Niaj hnub no, Psyche, lub 16th asteroid puas tau pom, sawv tawm raws li qhov loj tshaj plaws "M-hom" asteroid nyob rau hauv lub asteroid siv ntawm Mars thiab Jupiter. Nrog ib txoj kab uas hla ntawm kwv yees li 226km, Psyche feem ntau yog tsim los ntawm hlau thiab npib tsib xee, zoo li lub ntiaj teb lub hauv paus.

Nrhiav kom sib sau cov lus qhia txog qhov nkag tsis tau rau sab hauv ntawm lub ntiaj teb, NASA tsis ntev los no tau tsim lub dav hlau mus txog rau xyoo, 3.6 billion-kilometer taug kev mus rau kev sib tham nrog Psyche. M-hom asteroids zoo li Psyche tau ntseeg tias yog cov seem ntawm cov ntiaj chaw puas tsuaj nyob rau theem pib ntawm Hnub Ci System. Cov ntiaj teb hlau no ua haujlwm ua "natural Laboratories" rau kev kawm cov cores ntawm lub ntiaj teb.

Kawm txog lub ntiaj teb lub hauv paus siv txoj hauv kev tam sim no yog qhov nyuaj, vim tias kev soj ntsuam tsuas yog txwv rau meteorites thiab seismology. Metallic meteorites tsuas yog pom nyob rau hauv Solar System lub keeb kwm thaum ntxov, thaum seismology xav tau cov ntaub ntawv raug los ntawm seismographs, uas yog txwv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv dej hiav txwv thiab Southern Hemisphere. Tsis tas li ntawd, lub ntiaj teb txheej txheej txheej thaiv peb qhov kev pom ncaj qha ntawm lub hauv paus.

NASA lub hom phiaj rau Psyche lub hom phiaj los tshawb txog lub hnub qub thiab txiav txim siab seb nws puas yog ib qho tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb puas tsuaj uas maj mam txias dhau sijhawm. Tsis tas li ntawd, lub hom phiaj nrhiav kom pom lub hnub nyoog ntawm Psyche qhov chaw, nws cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, thiab seb nws muaj cov ntsiab lus sib zog nrog hlau thiab npib tsib xee. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv ntawm peb lub ntiaj teb.

Nruab nrog ntau yam cuab yeej, nrog rau cov koob yees duab, spectrometers, thiab magnetometers, lub dav hlau yuav sau cov ntaub ntawv ntawm Psyche cov duab, qhov loj, lub ntiajteb txawj nqus, thiab lub peev xwm rau kev tshawb nrhiav pob zeb. Cov kws tshawb fawb tau mob siab rau tos lub hom phiaj txoj kev vam meej, cia siab tias yuav muaj kev paub ntau yam uas nws yuav nthuav tawm txog lub hauv paus ntawm lub hnub qub thiab cov lus zais uas nws yuav tuav txog peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- "Nasa's Psyche lub hom phiaj tau teeb tsa rau kev tshaj tawm - ntawm no yog qhov nws tuaj yeem nthuav tawm sab hauv zais cia ntawm cov ntiaj chaw."

- "Dab tsi yog asteroids ua los ntawm? Ib qho piv txwv rov qab los rau lub ntiaj teb qhia txog Hnub Ci Lub Tsev Ua Haujlwm. "