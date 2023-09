Parker Solar Probe Captures Up-Close Footage of Massive Solar Eruption

Lub hom phiaj ntawm Parker Solar Probe (PSP) tau ua tiav qhov tseem ceeb tshaj plaws los ntawm kev ntes thawj cov duab ze ze ntawm lub hnub ci tawg. Cov duab no tau txais thaum lub sijhawm sojntsuam taug kev los ntawm lub hnub ci tawg loj heev thaum lub Cuaj Hlis 5, 2022. Cov yeeb yaj kiab, qhia los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, muaj qhov tshwj xeeb tshaj yog muaj zog coronal mass ejection (CME).

CMEs yog qhov tawg loj heev los ntawm lub hnub lub corona, lossis cov huab cua sab nrauv, uas ua rau huab cua hauv qhov chaw. Lawv tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam rau cov satellites, kev sib txuas lus, cov tshuab navigation, thiab txawm tias lub zog hluav taws xob hauv ntiaj teb. Nkag siab txog kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab lwm yam xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees thiab txo qhov cuam tshuam ntawm huab cua huab cua.

Kev sib cuam tshuam ntawm CMEs nrog cov plua plav interplanetary tau yog lub ntsiab lus ntawm kev txaus siab rau kev tshawb fawb rau ob xyoo dhau los. Cov kev soj ntsuam tsis ntev los no tau ua los ntawm Parker Solar Solar Probe pom qhov tshwm sim no los ntawm kev qhia CME ua haujlwm zoo li "lub tshuab nqus tsev", tshem tawm cov plua plav tawm ntawm nws txoj kev. Qhov kev tshawb pom no lees paub qhov kev xav uas tau hais txog nees nkaum xyoo dhau los tab sis tseem tsis tau pom txog tam sim no.

Parker Solar Probe's in-site soj ntsuam ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov kev tshawb pom no. Nws yog ib qho nyuaj rau tus yam ntxwv ntawm cov plua plav dynamic nyob rau hauv lub wake ntawm CMEs los ntawm ib tug deb, ua nyob rau hauv-site kev soj ntsuam tseem ceeb. Kev sojntsuam cov kev sojntsuam kuj tseem tuaj yeem muab kev nkag siab rau lwm qhov xwm txheej coronal tshwm sim qis dua hauv corona, xws li coronal darkening los ntawm cov cheeb tsam tsawg uas feem ntau tshwm sim tom qab CME eruptions.

Kev sib cuam tshuam ntawm CME thiab hmoov av tau kuaj pom los ntawm kev soj ntsuam qhov txo qis hauv cov duab coj los ntawm Parker Solar Probe's Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) lub koob yees duab. Interplanetary plua plav tawg lub teeb thiab ua kom ci ntsa iab nyob ib puag ncig, tso cai rau cov kws tshawb fawb los txheeb xyuas cov plua plav depletion. Los ntawm kev sib piv cov ntaub ntawv los ntawm ntau lub orbits, cov kws tshawb fawb muaj peev xwm cais cov kev hloov pauv los ntawm cov plua plav depletion, lim tawm lwm cov kev hloov pauv hauv lub hnub ci corona.

Thaum qhov kev tshawb pom no tseem ceeb, tseem muaj ntau yam uas yuav tsum paub txog lub cev tom qab kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab cov plua plav interplanetary. Nws tau kwv yees tias cov plua plav depletion tsuas yog tshwm sim nrog CMEs muaj zog tshaj plaws, raws li tau pom hauv lub Cuaj Hlis 5 qhov xwm txheej. Kev nkag siab txog kev cuam tshuam ntawm cov plua plav interplanetary ntawm cov duab thiab ceev ntawm CMEs yuav ua kom peb lub peev xwm los kwv yees huab cua hauv qhov chaw.

Kev tshawb fawb ntxiv yog tsim nyog los delve tob rau hauv cov kev sib raug zoo no thiab sau cov kev nkag siab ntxiv rau cov kev coj cwj pwm nyuaj ntawm CMEs thiab lawv cov kev cuam tshuam nrog qhov chaw ib puag ncig.

