NASA's Parker Solar Probe khaws cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Coronal Mass Ejection

Lub Parker Solar Probe, NASA lub hom phiaj tseem ceeb tshaj plaws rau "kov lub hnub," tsis ntev los no tau caij nkoj los ntawm coronal mass ejection (CME), lub hnub ci muaj zog tawm ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Qhov kev sib ntsib tau tshwm sim rau lub Cuaj Hlis 5, 2022, txawm hais tias qhov kev tshawb pom thiab kev tshawb fawb nyob ib puag ncig nws tam sim no tau nthuav dav hauv daim ntawv tshiab hauv Phau Ntawv Astrophysical.

Qhov kev tshwm sim tau cim ib qho tseem ceeb tawm ntawm txoj kev tshawb fawb ntawm CMEs, raws li lawv feem ntau pom los ntawm Lub Ntiaj Teb. Txawm li cas los xij, Parker Solar Probe tuaj yeem soj ntsuam qhov tshwj xeeb CME no ze ze, vim nws tau nyob tsuas yog 5.7 lab mais ntawm lub hnub saum npoo. Qhov sib thooj no tau tso cai rau cov kws tshawb fawb los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab kev nkag siab rau hauv kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab interplanetary plua plav.

CMEs yog qhov tawg loj heev los ntawm lub hnub cov huab cua sab nrauv uas tuaj yeem cuam tshuam rau huab cua hauv qhov chaw, suav nrog kev cuam tshuam rau satellites, kev sib txuas lus, kev siv thev naus laus zis, thiab cov phiaj xwm hluav taws xob hauv ntiaj teb. Kev nkag siab yuav ua li cas CMEs cuam tshuam nrog cov plua plav interplanetary yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees lawv qhov cuam tshuam rau peb lub ntiaj teb.

Kev ntsib lub Cuaj Hlis kawg yog thawj zaug Parker tau pom CME, thiab cov txiaj ntsig tau zoo kawg li. Qhov kev sojntsuam tau pom CME tshem tawm txoj hauv kev los ntawm cov plua plav interplanetary, tshem nws li 6 lab mais ntawm lub hnub. Txawm li cas los xij, cov plua plav tau ntxiv yuav luag tam sim ntawd los ntawm cov plua plav interplanetary uas ntab los ntawm lub hnub ci.

Qhov kev tshawb pom no tau lees paub qhov kev xav tias kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab plua plav tshwm sim, muab cov kws tshawb fawb nkag siab tob txog qhov muaj zog hauv lub hnub lub corona. Cov kev soj ntsuam ua los ntawm Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) lub koob yees duab yog qhov tseem ceeb hauv qhov kev ua tiav no.

Thaum xav tau kev tshawb fawb ntxiv thiab kev soj ntsuam ntxiv kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm cov plua plav interplanetary ntawm CMEs, qhov kev tshawb pom thaj chaw no qhib txoj hauv kev tshiab los tshawb txog qhov nyuaj ntawm peb lub hnub thiab nws qhov cuam tshuam rau huab cua hauv qhov chaw.

Qhov chaw: Scientific American, NASA