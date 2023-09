Parker Solar Solar soj ntsuam xyuas Coronal Mass Ejection Disturbing Interplanetary Dust

By

Lub Parker Solar Probe, lub dav hlau tsim los kawm lub hnub, tsis ntev los no tau ntsib nrog Coronal Mass Ejection (CME) thiab tawm los tsis muaj mob. CMEs yog qhov muaj zog tawg ntawm cov ntshav los ntawm lub hnub lub corona uas tuaj yeem ua rau muaj cua daj cua dub thiab ua rau muaj kev hem thawj rau satellites, astronauts, thiab hluav taws xob hauv ntiaj teb.

Cov kws tshawb fawb tau zoo siab tshwj xeeb rau qhov xwm txheej no vim tias nws tau muab lub sijhawm los soj ntsuam CME kom ze thiab siv tau ib txoj kev xav tau npaj rau xyoo 2003. Raws li txoj kev xav, CMEs muaj peev xwm thawb tawm cov plua plav interplanetary, uas muaj cov khoom me me uas tshuav ntawm cov ntiaj chaw. , asteroids, thiab comets.

Parker Solar Solar Probe's Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) lub koob yees duab tau ntse ntes lub teeb pom kev tawm ntawm cov plua plav interplanetary. Txawm hais tias cov teeb liab pib maj mam, cov kws tshawb fawb tau txhim kho lawv los ntawm kev rho tawm qhov nruab nrab ci ntsa iab ntawm cov duab zoo sib xws uas tau ntes los ntawm WISPR.

Qhov lawv nrhiav tau yog tias CME tau tsoo cov plua plav interplanetary raws txoj kev kwv yees li 6 lab mais ntev. Cov kws tshawb fawb piv cov txiaj ntsig no rau lub tshuab nqus tsev, qhov sib txawv ntawm cov plua plav tshem tawm sai sai puv nrog cov hmoov av ntau dua.

Thaum qhov kev soj ntsuam no muaj kev nkag siab zoo rau kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab interplanetary plua plav, nws ua rau muaj lus nug ntxiv. Txij li qhov no yog thawj zaug cov kws tshawb fawb astronomers tau pom qhov kev ntxuav tu no, nws tseem tsis tau paub meej tias txhua CMEs muaj qhov cuam tshuam zoo li cas rau cov plua plav interplanetary.

Txawm li cas los xij, lub hnub ci siab tshaj plaws uas yuav los tom ntej, lub sijhawm ntawm kev ua haujlwm hnub ci ntxiv, muab lub sijhawm rau kev soj ntsuam ntxiv ntawm CMEs. Parker Solar Probe, nrog rau lwm qhov chaw soj ntsuam, tej zaum yuav muaj feem ntau los kawm thiab nkag siab tus cwj pwm ntawm cov xwm txheej hnub ci muaj zog.

Txoj kev tshawb fawb sau cov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal thaum lub Tsib Hlis 31, 2023.

Tau qhov twg los: The Astrophysical Journal