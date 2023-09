NASA's OSIRIS-REx Lub Hom Phiaj Rov Qab Los rau Lub Ntiaj Teb nrog Asteroid Bennu Samples

NASA lub hom phiaj OSIRIS-REx tau teem sijhawm rov qab los rau lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hlis 24, 2023, tom qab taug kev xya xyoo hauv qhov chaw. Lub hom phiaj, lub npe hu ua Keeb Kwm, Kev Txhais Lus Spectral, Kev Qhia Txog Kev Ruaj Ntseg, Kev Ruaj Ntseg-Regolith Explorer, tau tsim tawm xyoo 2016 nrog lub hom phiaj ntawm kev kawm lub hnub qub Bennu, uas muaj peev xwm cuam tshuam rau lub Cuaj Hlis 24, 2182.

Lub dav hlau OSIRIS-REx tau ya dhau lub ntiaj teb xyoo 2017 thiab tau kov ntawm Bennu hauv xyoo 2020, ua tiav cov khoom siv pob zeb los ntawm qhov chaw piv txwv hu ua Nightingale. Cov qauv sau tau muab khaws cia rau hauv Sample Return Capsule rau kev rov qab mus rau Lub Ntiaj Teb. Thaum Lub Tsib Hlis 10, 2021, lub dav hlau ya dav hlau tau farewell rau Bennu thiab pib nws txoj kev rov qab los tsev.

Bennu yog ib qho me me, nyob ze-Lub Ntiaj Teb asteroid uas tau tshawb pom hauv xyoo 1999. Nws raug cais raws li B-hom asteroid, uas txhais tau tias nws muaj qhov tsaus ntuj nti thiab spectrally xiav. Lub asteroid yog suav tias yog ib qho qub txeeg qub teg ntawm lub hnub ci system thiab ntseeg tau tias muaj kev hloov pauv me me ntawm geological txij li thaum nws tsim. Nws yog kwv yees kom muaj qhov ntom ntom ntom ntom, hais kom nws yog txoj kev sau cov pob zeb xoob.

Raws li cov kws tshaj lij, Bennu muaj 1 ntawm 2,700 lub sijhawm ntawm kev tawm tsam lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hlis 24, 2182. Qhov kev tshwm sim muaj peev xwm cataclysmic no yog ib qho laj thawj uas NASA xaiv Bennu ua lub hom phiaj rau OSIRIS-REx lub hom phiaj.

Lub dav hlau yuav ncav cuag lub ntiaj teb los ntawm kev kub ceev nkag mus rau hauv cov huab cua, tom qab ntawd los ntawm kev xa cov parachutes kom nws qeeb. Thaum cov qauv xa tawm, lub dav hlau yuav pib lub hom phiaj tshiab hu ua OSIRIS-APEX thiab mus rau kev ntsib nrog asteroid Apophis hauv 2029.

