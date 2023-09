NASA's OSIRIS-REx Spacecraft los xa thawj tus qauv Asteroid rau lub ntiaj teb

NASA lub dav hlau OSIRIS-REx tau teem caij hla lub ntiaj teb lub asthiv no, nqa nrog nws cov qauv sau los ntawm lub hnub qub Bennu. Lub hom phiaj keeb kwm no yog thawj zaug NASA tau sim nqa cov khoom rov qab los ntawm lub hnub qub. Tshaj tawm xyoo 2016, OSIRIS-REx tau mus txog Bennu hauv 2018, qhov chaw nws siv nws lub tshuab nqus tsev nqus plua plav thiab pebbles los ntawm lub hnub qub saum npoo.

Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau qhov chaw nres nkoj IST. Cov tshuaj ntsiav uas muaj cov qauv yuav raug tso tawm ntawm qhov siab ntawm 24 mais thiab yuav tsaws hauv Utah suab puam hauv Tebchaws Meskas. Cov lus txib tso tawm yuav raug xa los ntawm Lockheed Martin lub chaw tswj hwm hauv Colorado.

Thaum cov qauv pom tau tias muaj kev nyab xeeb, nws yuav raug coj mus rau chav kuaj huv ib ntus ntawm NASA's Johnson Space Flight Center hauv Houston, qhov chaw nws yuav raug sau tseg thiab tshuaj xyuas rau ob xyoos, txij li xyoo 2023 mus txog 2025. Kwv yees li 75% ntawm Bennu tus qauv yuav khaws cia rau kev tshawb fawb yav tom ntej.

Tom qab kev tshuaj xyuas, OSIRIS-REx lub dav hlau yuav raug hloov npe hu ua OSIRIS-APEX thiab yuav taug kev mus rau lub ntiaj teb asteroid Apophis, nyob rau hauv lub orbit ncig lub pob zeb qhov chaw los ntawm 2029.

Asteroid Bennu yog ib yam khoom me me ntsuas 500 meters hauv txoj kab uas hla thiab orbits lub hnub txhua rau xyoo. Nws ntseeg tau tias yog qhov seem ntawm lub pob zeb loj dua. Thaum muaj lub caij nyoog me me nws tuaj yeem sib tsoo nrog lub ntiaj teb hauv 2182, lub hom phiaj lub hom phiaj yog los kawm Bennu cov ntsiab lus thiab nkag siab zoo dua lub xeev thiab cov teeb meem ntawm lub hnub ci thaum ntxov.

Lub hom phiaj tshwj xeeb no qhia txog lub peev xwm zoo kawg nkaus ntawm NASA thiab thawb cov ciam teb ntawm kev tshawb nrhiav chaw. Cov qauv rov qab los ntawm Bennu yuav muab kev nkag siab zoo rau peb lub hnub ci keeb kwm yav dhau los thiab ua rau txoj hauv kev rau yav tom ntej kev tshawb fawb.

Qhov chaw:

- NASA