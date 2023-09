Unveiling the Unexpected: OSIRIS-REx's Surprising Discoveries on Asteroid Bennu

By

OSIRIS-REx, lub luag haujlwm thib peb hauv keeb kwm los sau cov qauv los ntawm lub hnub qub, tau muab cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab zoo kawg nkaus rau hauv lub ntiaj teb tsis meej ntawm qhov chaw pob zeb. Lub dav hlau taug kev ob xyoos nyob ib ncig ntawm lub hnub qub Bennu tau nthuav tawm qhov kev xav tsis thoob thiab qhov nyuaj ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej no.

Ua ntej OSIRIS-REx, ob lub luag haujlwm tseem ceeb, Hayabusa 1 thiab NEAR-Shoemaker, tau kawm paub txog lub hnub qub. Txawm li cas los xij, nws yog Hayabusa 1 uas thawj zaug tau lees paub tias muaj "cov pob zeb tawg," cov pob zeb, xuab zeb, thiab pob zeb tuav ua ke los ntawm lub zog tsis muaj zog gravitational.

Thaum cov kws tshawb fawb pib pom Bennu los ntawm telescopes, lawv xav tias nws yuav zoo ib yam li lub hnub qub Itokawa. Txawm li cas los xij, tom qab kev soj ntsuam ze dua, OSIRIS-REx tau tshawb pom lub roob pob zeb tsis zoo li txhua yam uas lawv tau pom dhau los. Cov pob zeb ntxeem tau thiab oddly-zoo li lub pob zeb ntawm Bennu qhov chaw sib tw lawv cov kev xav yav dhau los txog qhov muaj pes tsawg leeg thiab cov qauv ntawm cov pob zeb no.

Cov kws tshawb fawb pom tau hais tias cov pob zeb ntxeem tau no tau nqus tau zoo heev, coj zoo li thaj chaw crumple hauv lub tsheb thaum muaj kev cuam tshuam. Lawv tiv thaiv qhov chaw ntawm lub hnub qub los ntawm kev nqus lub zog los ntawm lub cev me me, ua rau muaj cov craters tsawg dua li qhov xav tau.

OSIRIS-REx kuj tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb txog qhov ntom ntom ntawm Bennu txheej txheej. Thaum nws sim sau cov qauv sim, lub dav hlau ya mus tob rau hauv qhov chaw, qhia tias txheej txheej saum npoo muaj qhov ntom ntom dua li qhov seem ntawm lub hnub qub.

Lub hom phiaj txoj hauv kev rau kev sau cov qauv, txawv ntawm txoj haujlwm yav dhau los, muab kev nkag siab zoo heev. Cov lus teb tsis txaus ntseeg ntawm Bennu qhov chaw rau lub dav hlau touchdown ua rau cov kws tshawb fawb tsis txaus ntseeg, ua rau lawv muaj lus nug ntxiv los tshawb nrhiav.

Zuag qhia tag nrho, OSIRIS-REx qhov kev tshawb pom tau tawm tsam cov kev xav yav dhau los thiab nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm asteroids thiab lawv ntau yam xwm txheej. Cov kev tshawb pom no yuav pab txhawb rau yav tom ntej asteroid missions thiab txhim kho peb txoj kev paub txog lub hnub ci keeb kwm.

