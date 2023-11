Xauv Mars: Daim ntawv qhia cov dej khov hauv av hauv lub ntiaj teb liab

Kev pib ntawm lub luag haujlwm ntawm lub hnub qub tsis yog qhov ua tau yooj yim, yuav tsum tau npaj kom zoo thiab ua kom muaj kev vam meej. Thaum peb tseem nyob deb ntawm kev ua haujlwm dhau ntawm peb tus kheej lub hnub qub, NASA tam sim no nyob rau theem kev npaj rau peb thawj txoj haujlwm rau Mars. Hauv kev sib tw los ua kom lub luag haujlwm no tsis txaus ntseeg me ntsis, cov kws tshawb fawb tau ua txoj haujlwm ntawm kev kos duab cov dej khov dej hauv qab hauv qab Martian nto, muab rau yav tom ntej astronauts nkag siab zoo txog qhov twg los nrhiav cov peev txheej tseem ceeb.

Ntev ntev paub tias muaj dej hauv daim ntawv ntawm cov dej khov tawg thoob plaws nws qhov chaw, Mars tuav tus yuam sij rau kev txhawb nqa lub neej los ntawm cov dej reserves. Txawm li cas los xij, feem ntau ntawm cov dej khov yog concentrated ntawm cov ncej, ua rau nws nyuaj rau kev nkag. Zoo ib yam li lub ntiaj teb, cov cheeb tsam qaum teb ntawm Mars yog qhov txias heev thiab tsis xis nyob, ua rau lawv tsis zoo li qhov chaw rau tib neeg txoj haujlwm yav tom ntej.

Txhawm rau hais txog qhov kev sib tw no, NASA's Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) project siv cov ntaub ntawv sau los ntawm ntau lub dav hlau Mars, suav nrog Mars Reconnaissance Orbiter, 2001 Mars Odyssey, thiab Mars Global Surveyor. Lub hom phiaj ntawm txoj haujlwm no yog txhawm rau txheeb xyuas qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov dej khov nab kuab subterranean.

Cov txheej txheem pov thawj rau txoj haujlwm SWIM koom nrog kev tshawb pom ntawm qhov tsis ntev los no cuam tshuam rau ntawm Mars ntsuas 492 ko taw hauv kab. Los ntawm qhov crater no, cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov tseeb ntawm lawv daim phiaj xwm los ntawm kev nthuav tawm cov dej khov dej khov hauv qab Martian nto. Txhawb nqa los ntawm lawv qhov kev tshawb pom, lawv tau nthuav dav lawv txoj kev tshawb nrhiav thiab tsim ib daim ntawv qhia dej khov subterranean ntawm Mars.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov phiaj xwm phiaj xwm no nyob hauv nws qhov kev txheeb xyuas cov khw muag khoom khov nab kuab nyob rau sab qaum teb midlatitudes, qhov twg Martian huab cua yog me ntsis thicker. Cov yam ntxwv atmospheric no ua rau nws zoo dua rau lub dav hlau mus decelerate thaum nkag. Yog tias daim ntawv qhia qhov tseeb muaj tseeb, cov neeg tshawb nrhiav Martian yav tom ntej tuaj yeem muaj peev xwm nkag mus tau npaj cov dej khov, txo qhov xav tau nqa ntau ntawm lub ntiaj teb. Tsis tas li ntawd, cov dej Martian no tuaj yeem siv rau ntau lub hom phiaj, xws li dej haus, thiab muab faib ua hydrogen thiab oxygen rau ua pa pa thiab roj foob pob hluav taws.

Kev nkag siab txog thaj av thiab nrhiav cov peev txheej tseem ceeb yog qhov tseem ceeb rau tib neeg tshawb nrhiav Mars lossis lwm qhov chaw txawv teb chaws. Los ntawm daim ntawv qhia txog cov dej khov hauv av hauv av, cov kws tshawb fawb tab tom txhim kho txoj hauv kev rau cov neeg caij nkoj yav tom ntej kom taug kev nrog kev ntseeg siab thaum lawv pib taug kev txawv txawv no.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Vim li cas daim ntawv qhia cov dej khov hauv av hauv Mars tseem ceeb?

Kev qhia cov dej khov hauv av hauv Mars yog qhov tseem ceeb vim tias nws tso cai rau cov neeg nyob hauv yav tom ntej los txheeb xyuas qhov chaw uas muaj peev xwm nkag mus tau, xws li dej. Qhov kev paub no tuaj yeem txo cov peev txheej uas lawv xav tau los nqa los ntawm Lub Ntiaj Teb thiab ua rau lawv txoj haujlwm ruaj khov dua.

2. NASA daim duab qhia dej hauv av hauv Mars li cas?

NASA's Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) qhov project sib txuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau lub dav hlau Mars, suav nrog Mars Reconnaissance Orbiter thiab Mars Global Surveyor, txhawm rau txheeb xyuas qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov dej khov hauv qab. Txoj haujlwm no siv ntau yam cuab yeej tshawb fawb los txheeb xyuas Martian nto thiab suav tias muaj dej khov dej.

3. Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev nrhiav dej khov subterranean ntawm Mars?

Qhov kev tshawb pom thiab kev kos duab ntawm cov dej khov dej hauv qab ntawm Mars muaj qhov cuam tshuam loj rau kev tshawb nrhiav tib neeg yav tom ntej. Kev nkag mus rau cov dej khov dej tuaj yeem muaj peev xwm muab cov dej haus rau cov neeg caij nkoj, nrog rau siv los tsim cov pa cua thiab foob pob hluav taws roj los ntawm kev sib cais ntawm cov dej rau hauv hydrogen thiab oxygen.

4. Qhov twg ntawm Mars yog cov dej khov hauv av uas muaj zog?

Thaum Mars muaj cov dej khov nab kuab tawg thoob plaws nws qhov chaw, feem ntau ntawm cov dej khov yog tsom rau ntawm tus ncej. Txawm li cas los xij, SWIM qhov project tseem tau txheeb xyuas cov khw muag khoom khov kho nyob rau sab qaum teb midlatitudes, qhov twg cov huab cua tuab ntawm Martian ua rau nws zoo tagnrho rau kev nkag mus rau hauv lub dav hlau thiab deceleration.