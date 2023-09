SLS foob pob hluav taws suav tias "tsis tsim nyog" los ntawm NASA cov tub ceev xwm, Tsoomfwv Tshaj Tawm Tshaj Tawm

Ib tsab ntawv ceeb toom tsis ntev los no los ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm (GAO) tau tshaj tawm tias NASA cov neeg ua haujlwm laus tau txiav txim siab lub chaw haujlwm Space Launch System (SLS) foob pob hluav taws yuav "tsis tsim nyog" ntawm cov nqi tam sim no. Daim ntawv tshaj tawm no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov pom tseeb ntawm qhov kev zov me nyuam cov nqi tsis tu ncua thiab hais txog qhov tsis muaj qhov tsis meej txog cov neeg ua haujlwm twg tau thov cov lus thov no.

NASA tus kws tshaj xov xwm tseem tsis tau hais tawm txog tsab ntawv ceeb toom.

Txawm li cas los xij, GAO daim ntawv tshaj tawm lees paub tias NASA lees paub qhov xav tau los txhim kho qhov peev txheej ntawm SLS qhov kev pab cuam. NASA txoj kev npaj los daws qhov teeb meem no suav nrog kev siv zog ua kom lub sijhawm ya davhlau ruaj khov, nce kev ua tau zoo, txhawb kev tsim kho tshiab, thiab kho cov tswv yim nrhiav tau los txo tus nqi pheej hmoo.

Lub foob pob hluav taws SLS yog ib qho tseem ceeb ntawm NASA's Artemis program, uas yog lub hom phiaj los tsim lub hauv paus rau lub hli thiab ua haujlwm tshawb nrhiav thiab tshawb fawb ntxiv. Txawm hais tias thawj qhov kev sim pib ntawm SLS, hu ua Artemis I, tau ua tiav, qhov kev zov me nyuam tau ntsib kev thuam los ntawm tsoomfwv saib xyuas rau cov teeb meem kev cog lus, kev siv nyiaj ntau dhau, thiab tsis muaj pob tshab.

Daim ntawv tshaj tawm GAO ​​qhia tias NASA yuav tsum txhim kho tus nqi pib los ntes cov nqi tsim khoom rau kev tshaj tawm txoj haujlwm siv SLS Block I foob pob hluav taws. Txawm li cas los xij, NASA tsis tau ua tiav qhov kev pom zoo no, raws li tsab ntawv ceeb toom.

Txog tam sim no, kwv yees li $ 12 nphom tau siv rau hauv kev tsim lub foob pob hluav taws SLS, thiab NASA tau thov ntau dua $ 11 nphom hauv nws qhov kev thov nyiaj txiag tsis ntev los no los txhawb qhov kev pab cuam rau plaub xyoos tom ntej.

Daim ntawv tshaj tawm hu xov tooj rau kev xav tau rau NASA los daws qhov kev pheej yig ntawm SLS qhov kev pab cuam thiab txhim kho pob tshab txhawm rau ua kom nws ruaj khov mus ntev.

Qhov chaw:

– US Government Accountability Office (GAO) Report

- NASA tus kws tshaj lij