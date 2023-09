NASA's Lucy Spacecraft ntes thawj cov duab ntawm Asteroid Dinkinesh

By

NASA's Lucy spacecraft tau ua tiav nws thawj cov duab ntawm lub ntsiab siv lub hnub qub, Dinkinesh. Nov yog thawj zaug ntawm 10 lub hnub qub uas Lucy yuav kawm nyob rau lub sijhawm 12 xyoos. Tam sim no nyob ntawm 14 lab mais deb ntawm Dinkinesh, Lucy yuav tuaj hauv 265 mais ntawm lub hnub qub thaum lub Kaum Ib Hlis 1, 2023, siv qhov ze ze los sim nws cov tshuab.

Cov duab coj los ntawm Lucy qhia txog qhov me me txav tawm tsam keeb kwm ntawm cov hnub qub, sawv cev rau Dinkinesh. Cov duab no tau raug ntes thaum lub Cuaj Hlis 2 thiab 5, 2023. Lub dav hlau yuav txuas ntxiv mus rau Dinkinesh nyob rau ob lub hlis tom ntej mus txog rau qhov ze tshaj plaws.

Lub sijhawm no, pab pawg Lucy yuav sim tawm cov tshuab siv dav hlau thiab cov txheej txheem, nrog rau kev tsom mus rau lub davhlau ya nyob twg nrhiav qhov system. Cov txheej txheem no yog tsim los ua kom lub hnub qub nyob rau hauv cov cuab yeej 'kev pom zoo thaum lub dav hlau hla ntawm qhov ceev ntawm 10,000 mph.

Txhawm rau kom muaj qhov tseeb flyby, Lucy yuav txuas ntxiv duab lub hnub qub siv nws qhov kev pab cuam kho qhov muag. Qhov kev pab cuam no txiav txim siab txog txoj haujlwm txheeb ze ntawm Lucy thiab Dinkinesh los ntawm kev sib piv lub hnub qub qhov pom tseeb ntawm lub hnub qub tom qab. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias Dinkinesh yuav tsis qhia qhov nthuav dav kom txog rau thaum hnub ntawm kev sib ntsib, vim nws yuav nyob twj ywm qhov teeb meem tsis daws teeb meem thaum lub sij hawm mus kom ze.

Cov duab ntes tau los ntawm Lucy tau coj los siv nws lub koob yees duab siab, L'LORRI ntsuas, muab los ntawm Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Tus kws tshawb fawb tseem ceeb ntawm Lucy lub hom phiaj, Hal Levison, nyob hauv Boulder, Colorado, thiab lub luag haujlwm yog tswj hwm los ntawm NASA's Goddard Space Flight Center hauv Maryland. Lub dav hlau nws tus kheej tau tsim los ntawm Lockheed Martin Space hauv Colorado.

