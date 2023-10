NASA's Lucy Spacecraft txuas ntxiv mus rau Asteroid Dinkinesh

By

Lub NASA Lucy spacecraft tsis tu ncua ua nws txoj kev mus rau lub asteroid Dinkinesh, uas nws thawj dluab nyob rau hauv lub Cuaj Hli Ntuj 3, 2023. Tam sim no, lub spacecraft yog hais txog 4.7 lab mais deb ntawm lub hnub qub, nrog rau kwv yees li 16 lab mais mus ncig ua ntej lawv lub rooj sib tham. on November 1.

Raws li Lucy mus txog lub hnub qub, pab pawg neeg caij nkoj tau pom tias Dinkinesh tau maj mam ci. Lawv kuj tau pom qhov txawv me ntsis ntawm qhov ci ntsa iab uas sib haum nrog lub hnub qub paub txog kev hloov pauv ntawm 52.7 teev. Pab neeg no tau siv cov duab daws teeb meem siab uas tau ntes los ntawm Lucy lub koob yees duab, L'LORRI, los kho lawv txoj kev nkag siab ntawm lub dav hlau txoj hauj lwm txheeb ze rau lub hnub qub. Cov ntaub ntawv no tau tso cai rau lawv optically navigate Lucy ntawm kev ntsib.

Txhawm rau txhim kho txoj hauv kev zoo ntxiv, kev kho me me tau ua rau lub Cuaj Hlis 29, hloov lub dav hlau qhov nrawm los ntawm 6 cm / s. Qhov kev hloov kho no yog npaj kom coj lub dav hlau mus txog 265 mais ntawm lub hnub qub. Thaum lub Kaum Hli Ntuj lig, yuav muaj lwm txoj hauv kev los hloov cov kev hloov pauv ntxiv yog tias tsim nyog.

Pib thaum Lub Kaum Hli 6, lub dav hlau nkag mus rau qhov kev sib txuas lus tau npaj tseg thaum nws hla dhau lub hnub los ntawm lub ntiaj teb txoj kev xav. Txawm li cas los xij, Lucy tau txuas ntxiv mus ntes cov duab ntawm lub hnub qub thaum lub sijhawm tsaus ntuj no thiab yuav xa lawv rov qab mus rau lub ntiaj teb thaum kev sib txuas lus tau rov tsim dua nyob rau nruab nrab Lub Kaum Hli.

Lucy yog ib feem ntawm NASA's Discovery Program thiab tau tswj hwm los ntawm NASA's Goddard Space Flight Center. Lub dav hlau tau tsim los ntawm Lockheed Martin Space. Tus kws tshawb fawb tseem ceeb rau lub hom phiaj Lucy yog Hal Levison, nyob hauv Boulder, Colorado.

Lub luag haujlwm txuas ntxiv no qhia txog kev nce qib thiab kev mob siab rau NASA txoj kev tshawb nrhiav qhov chaw. Lucy ntsib nrog Dinkinesh yuav muab kev nkag siab zoo rau lub hnub qub thiab ua rau peb nkag siab txog peb lub hnub ci keeb kwm.

