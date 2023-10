Lub Lucy Spacecraft ze rau Thawj Asteroid ntsib ntawm Nws Txoj Kev Taug Kev 12 Xyoo

Lub Lucy spacecraft, ntawm nws lub hom phiaj 12-xyoo lub hom phiaj mus xyuas yim lub asteroids sib txawv, tsis tu ncua nyob rau hauv nws thawj lub hom phiaj. Tom qab taug kev ntau dua 33 lab mais (54 lab mais) txij li nws pib thaum Lub Kaum Hli 2021, Lucy tam sim no nyob ntawm 4.7 lab mais (7.6 lab mais) deb ntawm nws qhov chaw, lub hnub qub me me hu ua Dinikinesh. Txawm li cas los xij, Lucy tseem muaj lwm 16 lab mais (25 lab mais) los npog ua ntej nws mus txog Dinikinesh thaum Lub Kaum Ib Hlis 1, raws li NASA.

Nyob rau lub asthiv tsis ntev los no, pab pawg Lucy lub hom phiaj tau pom qhov ci ntsa iab ntxiv thaum lub dav hlau mus ze rau lub hnub qub. Lucy tau tswj xyuas nws thawj qhov pom ntawm Dinikinesh thaum lub Cuaj Hlis 3 thiab tau maj mam nce mus rau nws txij li thaum. Lub dav hlau lub koob yees duab kev daws teeb meem siab, L'LORRI, tau siv los ntes cov duab ua ib feem ntawm qhov kev pab cuam kho qhov muag. Qhov kev pab cuam no txiav txim siab txog qhov txheeb ze ntawm lub dav hlau thiab nws lub hom phiaj los ntawm kev tshuaj xyuas lub asteroid qhov pom tseeb txoj hauj lwm tiv thaiv lub hnub qub keeb kwm yav dhau, kom ntseeg tau tias muaj tseeb flyby.

Tsis ntev los no, Lucy tau ua ib qho kev hloov kho me me rau lub Cuaj Hlis 29, uas tau kho nws qhov ceev ntawm kwv yees li 0.1 mais ib teev (6 centimeters ib ob). Qhov kev hloov kho no yuav ua rau Lucy hla dhau 265 mais (425 mais) ntawm lub hnub qub thaum nws ya mus. Yog tias tsim nyog, kev hloov pauv ntxiv tuaj yeem ua rau lub Kaum Hlis.

Txawm hais tias muaj kev sib txuas lus ib ntus uas tshwm sim thaum Lub Kaum Hli 6 thiab nruab nrab Lub Kaum Hli thaum lub dav hlau hla dhau lub hnub los ntawm lub ntiaj teb txoj kev xav, Lucy txuas ntxiv mus sau cov duab ntawm lub hnub qub. Cov duab no yuav raug xa mus rau lub ntiaj teb thaum kev sib txuas lus nrog Lucy rov tsim dua.

Dinikinesh, lub hnub qub me me nyob rau hauv lub ntsiab asteroid siv, ntsuas tsuas yog ib nrab mais dav (1 mais). Nws tau ntxiv rau Lucy lub hom phiaj txoj kev taug mus rau kev sim lub dav hlau lub davhlau ya nyob twg taug qab qhov system, uas ua rau pom meej meej thaum muaj kev kub ceev ntsib nrog asteroids.

Lucy txoj kev taug kev los ntawm Trojan asteroids yuav pib xyoo 2027, pib nrog kev mus ntsib Eurybates thiab nws tus khub binary Queta. Qhov no yuav ua raws li kev ntsib nrog Polymele thiab nws tus khub binary Leucus, nrog rau Orus thiab binary khub Patroclus thiab Menoetius. Cov Trojans yog ib pab pawg ntawm asteroids uas coj thiab taug Jupiter thaum nws ncig lub hnub.

Lub hom phiaj Lucy, muaj npe tom qab lub npe nrov Australopithecine pob txha nrhiav tau nyob rau hauv 1974, lub hom phiaj kom tob rau peb kev nkag siab txog keeb kwm ntawm peb lub hnub ci los ntawm kev tshawb nrhiav cov asteroids sib txawv. Dinikinesh, nws thawj lub hom phiaj, tau raug xaiv los ua kom pom lub dav hlau lub peev xwm thiab kho nws cov peev xwm ua kom pom tseeb thaum muaj kev kub ceev ntsib nrog asteroids.

