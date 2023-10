NASA yuav tshaj tawm Laser Communications System mus rau International Chaw Chaw Chaw

By

NASA tab tom npaj kom xa cov kev sib txuas lus laser mus rau International Space Station (ISS) lub hli tom ntej. Lub kaw lus, hu ua ILLUMA-T, yuav raug ntsia rau sab nraud ntawm ISS. Nws lub hom phiaj yog los nthuav qhia cov ntaub ntawv siab ntawm laser kev sib txuas lus los ntawm qhov chaw nres tsheb mus rau NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), uas yuav xa cov ntaub ntawv rov qab mus rau lub ntiaj teb.

LCRD, launched hauv 2021, tam sim no xa cov ntaub ntawv mus rau lub ntiaj teb los ntawm geosynchronous orbit ntawm tus nqi ntawm 1.2 Gbps. Raws li lub relay satellite, LCRD tso cai rau qhov chaw ua haujlwm xa lawv cov ntaub ntawv hla laser txuas mus rau relay, uas tom qab ntawd xa mus rau hauv av chaw nres tsheb hauv ntiaj teb. Kev sib xyaw ntawm ILLUMA-T thiab LCRD yuav tsim NASA thawj ob txoj kev sib txuas lus laser relay system.

Qhov kom zoo dua ntawm cov tshuab laser hla txoj kev sib txuas lus ib txwm muaj yog tias lawv muab cov ntaub ntawv ntau dua thaum sib dua thiab xav tau lub zog tsawg dua. Qhov no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog thaum tsim lub dav hlau.

Lub ILLUMA-T payload yog tswj hwm los ntawm NASA's Goddard Space Flight Center, koom tes nrog Johnson Space Center thiab Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Lub community launch ntawm lub laser kev sib txuas lus system yog teem rau lub Kaum Ib Hlis 5th, nyob rau hauv lub SpaceX Dragon spacecraft los ntawm NASA lub Kennedy Space Center nyob rau hauv Florida.

Sib nrug los ntawm ILLUMA-T, Dragon spacecraft tseem yuav nqa lwm yam kev sim, kho vajtse, thiab khoom siv rau Expedition 70 neeg coob. Ib qho kev sim no yog Atmospheric Waves Experiment (AWE), uas yuav ntsuas cov yam ntxwv thiab kev txav ntawm atmospheric gravity waves. AWE lub hom phiaj los txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb huab cua, huab cua, huab cua, thiab tsim cov tswv yim los txo qhov cuam tshuam ntawm huab cua.

Tau qhov twg los: NASA