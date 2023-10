NASA's Juno Spacecraft Captures Mesmerizing Duab ntawm Jupiter lub hli, Io

By

NASA's Juno spacecraft tsis ntev los no tau ntes cov duab zoo nkauj ntawm Jupiter lub hli plaub, Io, thaum lub sij hawm ya. Cov duab no tau nthuav tawm cov kab ntawm cov dej ntws loj heev thiab qhov chaw zoo li lava ntawm lub hli. Qhov kev tshawb pom tshiab no ntxiv rau cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig uas Juno twb tau qhia txog Jupiter thiab nws lub hli.

Juno lub peev xwm tau dhau mus dhau qhov kev cia siab, ua rau NASA nthuav nws lub luag haujlwm los tshawb nrhiav ntxiv hauv Jovian. Los ntawm kev ntes cov duab zoo li no ib qho ntawm Io, cov kws tshawb fawb yuav tuaj yeem rho tawm cov ntaub ntawv tseem ceeb tshaj plaws txog lub hli ntxim nyiam no.

Io yog lub npe hu rau nws cov volcanic volcanic khaus thiab yog suav hais tias yog ib qho ntawm feem ntau volcanic lub cev nyob rau hauv peb lub hnub ci system. Nws saum npoo yog ntim nrog ntau lub roob hluav taws thiab cov pas dej ntawm silicate lava, uas tuaj yeem pom tawg thiab tawg tawm cov roj sulfurous. Cov volcanic kev ua ub no txawm pom los ntawm lub ntiaj teb nrog kev pab los ntawm ib tug telescope.

Txhawm rau ntes cov duab ze ntawm Io, Juno tau siv nws cov cuab yeej JunoCam thaum lub flyby. Cov cuab yeej no tau tsim cov yeeb yaj kiab time-lapse, tso cai rau lub dav hlau mus ntes lub hli los ntawm ntau lub kaum ntse ntse. Cov ntaub ntawv khaws tseg yuav ua rau muaj kev tshawb fawb ntxiv txog Io cov txheej txheem volcanic thiab ua rau peb nkag siab txog lub hli.

Juno lub hom phiaj, pib thaum Lub Yim Hli 5, 2011, twb tau muab ntau tshaj peb terabits ntawm cov ntaub ntawv tshawb fawb txog Jupiter. Nws tuaj txog ntawm lub ntiaj teb loj thaum Lub Xya Hli 4, 2016, thiab yuav txuas ntxiv nws txoj kev kawm txog 2025 lossis ntev npaum li nws tseem ua haujlwm.

Lub dav hlau txuas ntxiv lub luag haujlwm yuav tsom mus rau kev tshawb nrhiav Jupiter lub hli tsis meej, suav nrog Europa thiab Io. Nrog txhua qhov kev tshawb pom tshiab, Juno coj peb los ze dua rau kev nthuav tawm cov lus zais ntawm cov pa roj loj loj thiab nws ntau lub hli.

