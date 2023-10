NASA's James Webb Telescope Tshawb Pom Kev Siv Dav Hlau Ceev ntawm Jupiter

Qhov kev tshwm sim loj tshaj plaws tau tshwm sim los ntawm NASA's James Webb Space Telescope, nthuav tawm cov yam ntxwv zoo nkauj ntawm Jupiter qhov chaw. Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas lub dav hlau dav hlau nrawm nrawm hauv Jupiter lub stratosphere qis, muab cov kev pom zoo rau qhov tsis sib xws ntawm lub ntiaj teb cov huab cua puag ncig.

Qhov kev tshawb pom txawv txawv no tau tshaj tawm los ntawm NASA thaum Lub Kaum Hli 19th, muaj lub dav hlau nrawm nrawm nrog qhov nrawm ntawm 515 km ib teev. Nyob ntawm kwv yees li 40 km saum Jupiter txoj kab nruab nrab, qhov kev tshawb pom tshiab no nthuav dav dav dav ntawm 4,800 mais, nyob zoo tshaj plaws saum huab cua.

Tus thawj coj tshawb fawb Ricardo Hueso los ntawm University of Basque Lub Tebchaws, Spain qhia nws pab pawg xav tsis thoob ntawm qhov kev tshawb pom tsis xav txog. Yav dhau los cov yam ntxwv tsis meej pom nyob rau hauv Jupiter huab cua tam sim no tau pom meej thiab taug qab tau, ua tsaug rau lub peev xwm zoo kawg nkaus ntawm NASA's James Webb Telescope. Yog li ntawd, tam sim no cov kws tshawb fawb tuaj yeem soj ntsuam kev txav ntawm cov yam ntxwv no nrog rau Jupiter txoj kev sib hloov ceev.

Lub dav hlau ceev ceev, pom nyob rau hauv Jupiter lub qis stratosphere, nthuav tawm nrawm piv rau ob zaug ntawm cov cua daj cua dub ntawm Qib 5 cua daj cua dub hauv ntiaj teb. Qhov kev tshwm sim no muab ib qho kev xav mesmerizing ntawm lub ntiaj teb lub atmospheric dynamics.

Pab pawg tshawb fawb tau piv cov kev soj ntsuam cua los ntawm Webb cov khaubncaws sab nraud povtseg nrog cov los ntawm Hubble Space Telescope cov khaubncaws sab nraud povtseg, ua rau lawv txheeb xyuas cov cua txias thiab kev hloov pauv hauv qhov nrawm ntawm qhov siab sib txawv. Kev soj ntsuam yav tom ntej yuav tsum paub meej seb lub dav hlau ntws ceev thiab qhov siab tau hloov pauv raws sijhawm.

Qhov kev tshawb pom tau tsim los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv khaws tseg thaum Lub Xya Hli 2022 siv Webb's NIRCam. Imke de Pater los ntawm University of California, Berkeley, thiab Thierry Fouchet los ntawm Observatory ntawm Paris orchestrated ib qho Kev Tshawb Fawb Txog Thaum Ntxov, ntes cov duab ntawm Jupiter txhua 10 teev. Qhov xwm txheej tshwj xeeb no tau tshwm sim los ntawm kev sib xyaw ntawm plaub lub lim dej sib txawv, txhua qhov nkag siab rau kev hloov pauv hauv qhov siab sib txawv ntawm Jupiter qhov chaw.

Cov haujlwm yav dhau los xws li NASA's Juno thiab Cassini, nrog rau Hubble Space Telescope, kuj tau sau txog Jupiter cov huab cua hloov pauv mus ib txhis.

