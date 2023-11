James Webb Space Telescope Captures Stunning Image of Galactic Center

James Webb Space Telescope, ua haujlwm los ntawm National Aeronautics thiab Space Administration (NASA), tsis ntev los no tau nthuav tawm cov duab txaus ntshai ntawm Sagittarius C (Sgr C), thaj av tsim lub hnub qub nyob ze li ntawm 300 lub xyoo deb ntawm Sagittarius A * , lub qhov dub loj heev ntawm qhov chaw ntawm peb lub Milky Way galaxy. Qhov tseeb snapshot no muab cov theem tsis tau pom dua ntawm kev nthuav dav thiab pom tseeb, qhia txog yam tsis tau pom dua ua ntej.

Tus kws tshawb fawb tseem ceeb ntawm pab pawg soj ntsuam, Samuel Crowe, tus tub ntxhais kawm tiav qib siab hauv University of Virginia, tau qhia nws qhov kev zoo siab, hais tias, "Nrog rau qib kev daws teeb meem thiab kev nkag siab zoo peb tau txais los ntawm Webb telescope, peb tau pom ntau yam hauv cheeb tsam no rau thawj zaug." Crowe tus kws pab tswv yim, xibfwb Jonathan Tan, tau hais ntxiv txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm lub chaw galactic, piav qhia tias nws yog qhov chaw huab cua tshaj plaws hauv peb lub galaxy, qhov twg txoj kev xav ntawm kev tsim lub hnub qub tuaj yeem raug kuaj nruj.

Nyob rau hauv daim duab, NASA tshaj tawm tias muaj ib pawg ntawm cov protostars, uas yog cov hnub qub uas tseem nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev tsim thiab accumulating mass. Cov protostars emit outflows uas ua rau ib tug luminous ci nyob rau hauv ib tug infrared-dub huab. Ntawm cov kwv yees li 500,000 hnub qub uas tau ntes tau hauv daim duab, lub protostar loj, ntau dua 30 npaug ntawm peb lub hnub, ci ntsa iab ntawm cov tub ntxhais hluas pawg no. Interestingly, qhov ceev ntawm lub protostar-emerging huab yog siab heev uas nws obstructs lub teeb los ntawm cov hnub qub nyob tom qab nws, uas ua rau ib tug zoo li tsis tshua muaj neeg coob.

James Webb Space Telescope tau undoubtedly unveiled ib tug nplua nuj ntawm cov ntaub ntawv hais txog lub hnub qub tsim nyob rau hauv lub nyuaj ib puag ncig ntawm peb galaxy lub chaw. Nrog nws cov peev xwm zoo tshaj plaws, nws tau tshaj cov ntaub ntawv infrared yav dhau los, muab cov kws tshawb fawb nrog kev pom tshiab ntawm kev nkag siab txog qhov tsis sib xws ntawm peb cov zej zog cosmic.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog James Webb Space Telescope?

A: Lub James Webb Space Telescope yog lub chaw soj ntsuam qhov chaw ua haujlwm los ntawm NASA, tsim los kawm cov khoom ntuj ceeb tsheej hauv lub teeb infrared.

Q: Dab tsi yog daim duab tshiab los ntawm James Webb Space Telescope nthuav tawm?

A: Cov duab ntes tau los ntawm lub tsom iav dub tau nthuav tawm cov ntsiab lus tsis tau muaj dhau los ntawm lub hnub qub tsim hauv cheeb tsam hu ua Sagittarius C, nyob ze ntawm lub qhov dub loj heev ntawm qhov nruab nrab ntawm peb Milky Way galaxy.

Q: Vim li cas thiaj kawm txog qhov chaw galactic tseem ceeb?

A: Lub chaw galactic sawv cev rau ib puag ncig huab cua hauv peb lub galaxy thiab muab lub sijhawm los sim cov kev xav ntawm kev tsim lub hnub qub.

Q: Dab tsi yog protostars?

A: Protostars yog cov hnub qub nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev tsim, tseem accumulating loj thaum lawv loj hlob.

Q: Dab tsi yog qhov ceev ntawm huab cua protostar-emerging?

A: Cov huab nyob ib puag ncig cov protostars nyob rau hauv daim duab yog heev ntom, thaiv lub teeb los ntawm cov hnub qub qab nws thiab tsim cov tsos ntawm ib cheeb tsam tsawg.