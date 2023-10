NASA tau ua tiav 3D Luam Ntawv Txhuas Rocket Cav Nozzle rau Dav Hlau Dav Hlau

NASA engineers ntawm Marshall Space Flight Center tau koom tes nrog Elementum 3D los tsim thiab sim 3D luam tawm foob pob hluav taws cav nozzle ua los ntawm txhuas. Lub nozzle, ua los ntawm ib tug tshiab aluminium variant hu ua A6061-RAM2, yog sib dua li ib txwm nozzles thiab muaj peev xwm nqa tau ntau payloads, ua rau nws zoo tagnrho rau kev sib sib zog nqus ya davhlau. Aluminium yog cov hlau qis dua, tso cai rau lub zog siab, lub teeb yuag. Txawm li cas los xij, nws qhov kev ua siab ntev rau huab cua kub thiab nyiam tawg thaum lub sij hawm vuam tau ua rau nws tsis tsim nyog rau kev tsim cov khoom siv foob pob hluav taws.

Raws li Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) project, NASA tau tsom mus rau kev ua kom lub teeb yuag, additively-manufactured aluminium rocket nozzles nrog me me hauv cov channel kom lawv txias. Lub RAMFIRE nozzle yog tsim los ua ib thooj, yuav tsum muaj tsawg dua daim ntawv cog lus thiab txo lub sij hawm tsim khoom piv rau cov qauv uas xav tau ntau txhiab tus neeg koom nrog.

Lub nozzle yog tsim los siv laser hmoov coj lub zog deposition (LP-DED) technology. NASA thiab Elementum 3D koom tes nrog RPM Innovations (RPMI) los tsim cov nozzles siv lawv cov txheej txheem LP-DED. Lub RAMFIRE nozzle tau ua tiav ntau qhov kev ntsuas kub kub siv ntau yam kev teeb tsa roj, ua kom pom nws lub peev xwm ua haujlwm hauv kev xav tau qhov chaw sib sib zog nqus.

Cov txheej txheem tshiab aluminium alloy thiab cov txheej txheem tsim khoom ntxiv tau tsim nyob rau hauv txoj haujlwm RAMFIRE tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv NASA lub hli mus rau Mars lub hom phiaj los ntawm kev tsim cov khoom siv foob pob hluav taws sib sib zog nqus uas muaj peev xwm tiv taus cov txheej txheem siab. NASA tab tom ua haujlwm los qhia cov ntaub ntawv thiab cov txheej txheem nrog cov neeg muaj feem cuam tshuam txog kev lag luam thiab kev kawm, tso cai rau cov ntawv thov muaj peev xwm hauv kev lag luam aerospace.

(Tau qhov twg los: NASA)