Tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm: NASA qhov kev sim ua tiav kev ya davhlau ntawm LOFTID Spacecraft

Qhov kev sim dav hlau dav hlau ua los ntawm NASA tau qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tshawb nrhiav chaw. Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Kev Ntsuas Kev Ntsuas ntawm Kev Ntsuas Hluav Taws Xob (LOFTID) tau pom qhov ua tau ntawm cov ntaub thaiv hluav taws xob cua sov hu ua Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell. Cov thev naus laus zis tshiab no tuaj yeem ua rau txoj hauv kev rau lub dav hlau loj dua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov huab cua ntawm ntau lub ntiaj teb, suav nrog Mars, Venus, thiab txawm tias Saturn lub hli, Titan.

Qhov kev ua tiav ntawm LOFTID tau tshwm sim thaum Lub Kaum Ib Hlis 10, 2022, siv United Launch Alliance (ULA) Atlas V foob pob hluav taws. Thaum rov nkag mus rau lub ntiaj teb huab cua, lub dav hlau mus txog qhov siab tshaj 18,000 mph thiab muaj qhov kub thiab txias ze li ntawm 2,700 ° F ua ntej maj mam txav mus rau hauv dej hiav txwv Pacific.

Trudy Kortes, tus thawj coj ntawm Technology Demonstrations Missions (TDM) program ntawm NASA Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua tiav no: "Aeroshells loj-ntev tso cai rau peb xa cov khoom siv txhawb nqa tseem ceeb thiab muaj peev xwm txawm tias muaj neeg coob mus rau saum npoo ntawm cov ntiaj chaw nrog cov cua. Qhov kev muaj peev xwm no yog qhov tseem ceeb rau lub teb chaws lub hom phiaj ntawm kev nthuav dav tib neeg thiab kev tshawb nrhiav neeg hlau thoob plaws peb lub hnub ci. "

NASA tau nqis peev hauv kev txhim kho HIAD thev naus laus zis rau ntau tshaj kaum xyoo, ua ob qhov kev sim dav hlau me me ua ntej lub hom phiaj LOFTID. Lub chaw haujlwm tam sim no tab tom tshawb nrhiav cov ntawv thov yav tom ntej ntawm HIAD, suav nrog kev koom tes nrog cov tuam txhab lag luam los tsim cov thev naus laus zis rov qab rau cov satellites me me, aerocapture, thiab cislunar payloads.

Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm LOFTID, Joe Del Corso, tau hais tias nws txaus siab rau lub hom phiaj qhov txiaj ntsig, hais tias, "Qhov no yog qhov xwm txheej tseem ceeb rau peb, thiab cov lus teb luv luv yog: Nws tau ua tiav zoo. Peb qhov kev ntsuam xyuas ntawm LOFTID tau xaus nrog cov lus cog tseg ntawm qhov kev siv tshuab no yuav ua li cas los txhawb kev tshawb nrhiav qhov tob tob. "

Raws li qhov tshwm sim ntawm kev ua tau zoo LOFTID ua qauv qhia, NASA tshaj tawm nws kev koom tes nrog ULA, nyob rau hauv Tipping Point qhov kev pab cuam, los tsim ib tug loj 12-meter HIAD aeroshell. Lub aeroshell tshiab no yuav raug siv los rov qab ULA lub Vulcan xyaw los ntawm lub ntiaj teb qis rau kev rov siv dua.

Lub hom phiaj ntawm LOFTID tau ua kom pom qhov ua tau zoo thiab muaj peev xwm ntawm HIAD thev naus laus zis hauv kev ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo. Nrog rau qhov kev ua tiav no, NASA yog ib kauj ruam los ze dua rau kev qhib qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb thiab nthuav peb lub xub ntiag hla lub ntiaj teb cov ciam teb.

