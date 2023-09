Lub Hom Phiaj OSIRIS-REx: Nqa Cov Qauv Asteroid rau Lub Ntiaj Teb

By

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Arizona tau koom tes nrog NASA ntawm OSIRIS-REx lub hom phiaj, uas yog lub hom phiaj coj rov qab cov qauv asteroid los ntawm qhov chaw rau kev tshuaj xyuas. Qhov kev sim siab no yuav yog qhov tsim nyog, vim tias nws yuav yog zaum thib peb hauv keeb kwm uas cov qauv asteroid tau rov qab los rau lub ntiaj teb, thiab nyob deb li tus qauv loj tshaj plaws puas tau rov qab los.

Lub hom phiaj yog kev sib koom tes ntawm NASA thiab University of Arizona, siv lawv cov kev txawj ntse ua ke kom ua tiav txoj haujlwm nyuaj ntawm kev sau cov khoom siv asteroid. Lub hom phiaj yog los kawm asteroids rau kev nkag siab zoo rau lub hnub ci thaum ntxov thiab muaj peev xwm tau txais kev paub txog keeb kwm ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Ob lub luag haujlwm dhau los ua los ntawm Nyij Pooj lub chaw haujlwm chaw, JAXA, tau taug kev rau OSIRIS-REx lub hom phiaj. Qhov kev vam meej rov qab los ntawm cov qauv ntawm cov haujlwm no tau muab cov kws tshawb fawb txog cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab ua rau muaj kev nce qib tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm asteroids thiab lawv cov muaj pes tsawg leeg.

NASA's OSIRIS-REx spacecraft tau tsim nyob rau lub Cuaj Hli 2016 thiab tau orbiting lub asteroid hu ua Bennu txij li xyoo 2018. Lub dav hlau tau nruab nrog ntau yam cuab yeej thiab cov cuab yeej los pab hauv cov qauv sau. Ib qho cuab yeej zoo li no yog Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), uas yog tsim los sau cov pob zeb me me thiab cov khoom siv saum npoo av los ntawm lub hnub qub.

Thaum cov qauv sau tau, lub dav hlau yuav tawm ntawm Bennu thiab pib nws txoj kev rov qab mus rau lub ntiaj teb. Thaum rov nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua, cov qauv rov qab tshuaj ntsiav yuav cais tawm ntawm lub dav hlau thiab parachute yam xyuam xim rau hauv av, qhov twg nws yuav rov qab los thiab thauj mus rau qhov chaw tsim nyog rau kev tshuaj xyuas.

Kev soj ntsuam ntawm cov qauv asteroid yuav muab cov kev pom zoo rau cov muaj pes tsawg leeg thiab cov qauv ntawm asteroids, ua kom pom kev ntawm peb lub hnub ci thiab lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Cov ntaub ntawv tau txais los ntawm lub luag haujlwm no yuav ua rau peb nkag siab txog lub qab ntuj khwb thiab muaj peev xwm tsim cov haujlwm yav tom ntej rau asteroids thiab dhau mus.

Qhov chaw:

- University of Arizona

- NASA

Cov Ntsiab Lus:

- OSIRIS-REx: NASA txoj kev tshawb nrhiav lub hnub qub thiab cov qauv rov qab mus rau lub luag haujlwm, cov lus luv rau Keeb Kwm, Kev Txhais Lus Spectral, Kev Qhia Txog Kev Pabcuam, Kev Ruaj Ntseg, Regolith Explorer.

– JAXA: Nyiv Aerospace Exploration Agency, Nyiv lub teb chaws chaw chaw haujlwm.