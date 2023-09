Lub ntiaj teb tau txais qhov loj tshaj Asteroid Sample Captured nyob rau hauv qhov chaw

By

NASA lub hom phiaj OSIRIS-REx tau teeb tsa kom xa cov qauv asteroid loj tshaj plaws uas tau ntes tau hauv qhov chaw, muab cov kws tshawb fawb muaj txiaj ntsig rau kev tsim cov ntiaj chaw ntau txhiab xyoo dhau los. Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau qhov chaw nyob hauv Utah suab puam thaum lub Cuaj Hlis 24th, nqa cov pob zeb thiab hmoov av kuaj hnyav kwv yees li 250 grams.

Cov qauv, coj los ntawm qhov chaw ntawm lub hnub qub Bennu, nyob ntau dua 200 lab mais ntawm lub ntiaj teb, yuav muab lub qhov rais rau lub sijhawm uas lub hnub thiab cov ntiaj chaw tau tsim nyob ib ncig ntawm 4.5 billion xyoo dhau los. Qhov no yuav yog thawj zaug uas Tebchaws Meskas tau coj rov qab ib qho piv txwv ntawm lub hnub qub, nrog rau Canadian Space Agency kuj ua lub luag haujlwm hauv lub luag haujlwm los ntawm kev muab OSIRIS-REx Laser Altimeter.

Lub tshuab laser tau pab tshawb xyuas qhov chaw ntawm Bennu thiab sau cov ncauj lus kom ntxaws txog nws cov yam ntxwv. Raws li qhov tshwm sim, Canada yuav tau txais ib feem ntawm Bennu tus qauv rau kev tshawb fawb. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm lub hom phiaj yog kom nkag siab tias lub neej pib hauv ntiaj teb li cas thiab cov ntiaj chaw tau tsim nyob hauv lub hnub ci li cas.

Kim Dait, tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv laus ntawm Royal Ontario Tsev khaws puav pheej thiab ib feem ntawm pab pawg Canadian, tau hais tias cov pob zeb uas tau sau los ntawm Bennu yog los ntawm cov theem pib ntawm lub hnub ci tsim thiab pab pawg xav tias yuav nrhiav pom tsis tau txog.

Michael Daly, tus kws tshawb fawb ntsuas rau OSIRIS-REx Laser Altimeter, tau piav qhia tias Canada kev tshuaj xyuas ntawm cov qauv asteroid yuav tsom rau kev nkag siab txog Bennu tuav thiab faib cov cua sov li cas. Bennu, lub hnub qub uas muaj cov pa roj carbon ntau, loj dua New York lub Tebchaws Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Lub Tsev thiab ntseeg tau tias muaj av nplaum pob zeb thiab cov pob zeb nrog dej. Lub luag haujlwm tseem tuaj yeem kuaj pom muaj cov organic molecules, suav nrog cov suab thaj thiab amino acids, uas yog qhov tseem ceeb rau lub neej.

Kev kawm Bennu tsis yog tsuas yog ib qho tseem ceeb rau kev tshawb fawb tab sis kuj tseem pab cov kws tshawb fawb npaj rau qhov muaj feem cuam tshuam ntawm cov asteroids zoo sib xws hauv ntiaj teb yav tom ntej. Nyiv yav dhau los tau khaws cov qauv me me ntawm lub hnub qub, tab sis lub hom phiaj no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau Tebchaws Meskas.

Qhov chaw:

- NASA Solar System (@NASASolarSystem) ntawm Twitter

- Xov Xwm Ntiaj Teb

- Cov Xov Xwm Associated